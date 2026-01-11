Lực lượng quân hàm xanh tặng đồng bào hơn 10 nghìn suất quà ‘Xuân Biên phòng’

TPO - Theo lãnh đạo Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, toàn lực lượng sẽ tặng hơn 10 nghìn suất quà, 3 nghìn suất học bổng, 500 con bò giống, 200 “Mái ấm biên cương”… trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP), cho biết trong quý I năm 2026, một trong những hoạt động trọng tâm của lực lượng quân hàm xanh là chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Theo đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 cấp cơ sở và cấp tỉnh, thành phố.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Dự kiến, toàn lực lượng Biên phòng sẽ tặng hơn 10 nghìn suất quà “Xuân Biên phòng”; 3 nghìn suất học bổng “Nâng bước em tới trường”; 500 con bò giống; 200 căn nhà “Mái ấm biên cương”; tổ chức khám chữa bệnh cho 15 nghìn người dân...

Riêng cấp Bộ Tư lệnh sẽ được tổ chức tại xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 31/1/2026, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Tại chương trình ở tỉnh Hà Tĩnh, Ban tổ chức dự kiến tặng gần 1.000 suất quà, 200 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, 4 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 31 con bò giống cho đồng bào khu vực biên giới.

Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao truyền thống; “Gian hàng 0 đồng”; thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho trên 600 lượt người dân.

Chương trình cấp Bộ Tư lệnh BĐBP có điểm nhấn quan trọng là chương trình chính luận nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức hoành tráng, ý nghĩa, chất lượng nghệ thuật cao, nội dung nhân văn, sâu sắc.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cho biết thêm, Bộ Tư lệnh BĐBP và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất chỉ đạo Ủy ban Trung ương MTTQ và BĐBP các tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.

Từ nhiều năm qua, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho nhân dân khu vực biên giới.

Qua đó, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), để “Ngày Biên phòng toàn dân” thực sự trở thành ngày hội Đại đoàn kết của đồng bào cả nước, là ngày Tết quân dân của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo.

Cũng trong quý I năm 2026, Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ tổ chức tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình, có đóng góp quan trọng trong tham mưu xây dựng cơ sở chính trị và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, giai đoạn 2020-2025.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu trong BĐBP năm 2025; chương trình “Tháng Ba biên giới”, Tháng Thanh niên năm 2026.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp hiệu quả để những chiến công, thành tích của lực lượng BĐBP nói riêng và cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới nói chung trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được tuyên truyền sâu rộng, đạt được mục đích, ý nghĩa đề ra”, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nói.