Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quân đội quyết tâm hoàn thành chiến dịch đặc biệt trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các đơn vị điều động tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 12/1/2026.

Bộ Tổng tham mưu vừa có công điện gửi các đơn vị về việc nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, gồm các Quân khu 4, 5, 7; Quân đoàn 34; các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; các Binh chủng Đặc công, Công binh.

z7390383706027-6d293e3ab202532618463f40deae9963.jpg
Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao nhà ở cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai, ngày 2/1/2026.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm an cư, lạc nghiệp trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị trên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng; quyết tâm hoàn thành xây dựng lại, tái định cư cho tất cả các hộ có nhà bị đổ, sập, lũ cuốn trôi trước ngày 12/1/2026.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, khả năng của đơn vị, kịp thời báo cáo đề xuất thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng; tuyệt đối không để chậm tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” vì bất kỳ lý do gì.

z7370905090237-b747008fbfe55289c1db2c2e05d59a2e.jpg
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.

Các Quân khu 4, 5, 7 chủ trì, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc quyền phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị của Bộ đóng quân trên địa bàn các tỉnh miền Trung, thống nhất chốt số liệu cụ thể số nhà xây mới với địa phương và các đơn vị của Bộ được giao nhiệm vụ bằng văn bản.

Các Quân khu này phải điều động tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết, thực hiện “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành xây mới nhà ở cho người dân trước ngày 12/1/2026.

Quân đoàn 34, các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân và các Binh chủng Đặc công, Công binh chủ động hiệp đồng phối hợp với Quân khu 4, 5, 7 tổ chức điều động tối đa lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành xây mới nhà ở cho người dân trước ngày 12/1/2026.

Nguyễn Minh
#Quân đội dốc toàn lực giúp dân an cư trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc #Bộ Quốc phòng #Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam #Chiến dịch Quang Trung #Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Xem thêm

Cùng chuyên mục