Quân đội quyết tâm hoàn thành chiến dịch đặc biệt trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc

TPO - Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các đơn vị điều động tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 12/1/2026.

Bộ Tổng tham mưu vừa có công điện gửi các đơn vị về việc nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, gồm các Quân khu 4, 5, 7; Quân đoàn 34; các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; các Binh chủng Đặc công, Công binh.

Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao nhà ở cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai, ngày 2/1/2026.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm an cư, lạc nghiệp trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị trên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng; quyết tâm hoàn thành xây dựng lại, tái định cư cho tất cả các hộ có nhà bị đổ, sập, lũ cuốn trôi trước ngày 12/1/2026.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, khả năng của đơn vị, kịp thời báo cáo đề xuất thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng; tuyệt đối không để chậm tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” vì bất kỳ lý do gì.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.

Các Quân khu 4, 5, 7 chủ trì, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc quyền phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị của Bộ đóng quân trên địa bàn các tỉnh miền Trung, thống nhất chốt số liệu cụ thể số nhà xây mới với địa phương và các đơn vị của Bộ được giao nhiệm vụ bằng văn bản.

Các Quân khu này phải điều động tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết, thực hiện “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành xây mới nhà ở cho người dân trước ngày 12/1/2026.

Quân đoàn 34, các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân và các Binh chủng Đặc công, Công binh chủ động hiệp đồng phối hợp với Quân khu 4, 5, 7 tổ chức điều động tối đa lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành xây mới nhà ở cho người dân trước ngày 12/1/2026.