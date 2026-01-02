Tổ bay Binh đoàn 18 xuyên đêm cấp cứu ngư dân từ Trường Sa về đất liền

TPO - Sáng 2/1, Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) cho biết, tổ bay của đơn vị vừa thực hiện thành công chuyến bay xuyên đêm cấp cứu ngư dân từ quần đảo Trường Sa về đất liền.

Theo đó, ngày 1/1, chấp hành chỉ lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ bay cấp cứu ngư dân tại đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC225 số hiệu VN-8619 cùng tổ bay dày dạn kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chuyến bay cấp cứu xuyên đêm được thực hiện thành công với tinh thần trách nhiệm cao.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối và hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân, tổ bay đã tính toán, hiệp đồng chặt chẽ, xác định chính xác từng mốc thời gian cụ thể.

Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 1/1, trực thăng EC225 cất cánh từ sân bay Vũng Tàu tới sân bay Tân Sơn Nhất đón tổ quân y Bệnh viện Quân y 175 cùng trang thiết bị y tế chuyên dụng; sau đó tiếp tục bay ra đảo Trường Sa nạp nhiên liệu và hành trình ra đảo Nam Yết.

Ngay sau khi tiếp cận và hạ cánh an toàn tại đảo Nam Yết, với sự hỗ trợ của lực lượng Hải quân và bệnh xá đảo, tổ quân y đã nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân, triển khai y lệnh, tổ chức cấp cứu ban đầu và đưa bệnh nhân lên trực thăng vận chuyển về đất liền.

Bệnh nhân là ngư dân Trần Dơi (sinh năm 1971), thuyền viên tàu cá BĐ 97884, bị ngã chấn thương, đang được điều trị tại bệnh xá đảo Nam Yết.

Trực thăng EC225 đưa ngư dân Trần Dơi về tới TPHCM vào sáng sớm nay.

Sau nhiều giờ bay liên tục, đến 5 giờ 30 phút sáng 2/1, trực thăng hạ cánh an toàn trên đĩa đáp của Bệnh viện Quân y 175 ở TPHCM; bệnh nhân Trần Dơi được chuyển ngay vào khu vực cấp cứu để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo Binh đoàn 18, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù phải bay đêm trong điều kiện thời tiết trên biển phức tạp, thời gian bay dài, cất hạ cánh nhiều điểm, song đơn vị đã triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, hiệp đồng đồng bộ với các lực lượng liên quan, xử lý tốt mọi tình huống.

Thành công của chuyến bay cấp cứu tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng bay; là điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.