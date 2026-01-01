Bộ Quốc phòng tặng 102 tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đắk Lắk

TPO - 102 bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được trao tặng trang trọng đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 31/12, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ trao tặng 102 tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Mỗi bức tượng đều được chế tác công phu, tinh xảo, thể hiện sinh động thần thái ung dung, giản dị và nhân hậu của vị lãnh tụ kính yêu.

Việc trao tặng không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân đội đối với hệ thống chính trị cơ sở, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lễ trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Thanh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: “Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, mà còn là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở”.

Đại tá Phan Thanh Tâm nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên khi nhìn vào hình ảnh Bác cần luôn khắc ghi lời dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”.

Thay mặt lãnh đạo các xã, phường trong tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Bảo Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Ông Đào Bảo Minh khẳng định, việc đặt tượng Bác tại trụ sở làm việc, hội trường các xã, phường sẽ trở thành điểm tựa tinh thần, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác Hồ kính yêu.