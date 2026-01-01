Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Bộ Quốc phòng tặng 102 tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 102 bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được trao tặng trang trọng đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 31/12, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ trao tặng 102 tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Mỗi bức tượng đều được chế tác công phu, tinh xảo, thể hiện sinh động thần thái ung dung, giản dị và nhân hậu của vị lãnh tụ kính yêu.

Việc trao tặng không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân đội đối với hệ thống chính trị cơ sở, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

z7384478434512-8572f0bda7629afdc299b4a9fd42ce7f.jpg
Lễ trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Thanh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: “Tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, mà còn là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở”.

Đại tá Phan Thanh Tâm nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên khi nhìn vào hình ảnh Bác cần luôn khắc ghi lời dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”.

Thay mặt lãnh đạo các xã, phường trong tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Bảo Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Ông Đào Bảo Minh khẳng định, việc đặt tượng Bác tại trụ sở làm việc, hội trường các xã, phường sẽ trở thành điểm tựa tinh thần, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Huỳnh Thủy
#Chủ tịch Hồ Chí Minh #Đắk Lắk #tượng Bác Hồ #Bộ Quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục