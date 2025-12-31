Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh điều lực lượng dự bị bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/12 đã ký sắc lệnh cho phép quân đội triệu tập các thành viên của lực lượng dự bị, huy động tới các trung tâm huấn luyện đặc biệt trong năm 2026, nhằm đảm bảo an ninh cho các cơ sở trọng yếu và hạ tầng thiết yếu.

"Năm 2026, công dân Liên bang Nga đang phục vụ trong lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang sẽ được điều động đến các trung tâm huấn luyện đặc biệt để đảm bảo an ninh cho các cơ sở trọng yếu và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký", hãng thông tấn Tass đưa tin.

Chính phủ đã được chỉ thị phê duyệt danh sách các cơ sở trọng yếu và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác cần được bảo vệ. Trong khi, Bộ Quốc phòng sẽ xác định danh sách các đơn vị quân đội chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện dự bị đặc biệt.

Lực lượng dự bị của Nga bao gồm những tình nguyện viên đã ký hợp đồng cam kết phục vụ định kỳ. Lính dự bị chỉ được điều động chiến đấu trong thời gian huy động hoặc chiến tranh và thường chỉ được gọi nhập ngũ huấn luyện không quá một lần mỗi năm.

Hồi tháng 11, Tổng thống Putin đã ký luật mở rộng các trường hợp có thể huy động lực lượng dự bị, cho phép triệu tập họ ngay cả trong thời bình để tham gia các cuộc tập trận đặc biệt nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và những địa điểm được chính phủ coi là thiết yếu.

Tờ Kommersant đưa tin, các chiến dịch tuyển quân đã bắt đầu ở một số khu vực, nhằm chiêu mộ lực lượng dự bị vào các đơn vị chuyên trách bảo vệ những cơ sở này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc bảo vệ các địa điểm quân sự và hạ tầng trọng yếu trước nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, đặc biệt là các đòn tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí - lĩnh vực then chốt của ngành năng lượng Nga.