Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh điều lực lượng dự bị bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/12 đã ký sắc lệnh cho phép quân đội triệu tập các thành viên của lực lượng dự bị, huy động tới các trung tâm huấn luyện đặc biệt trong năm 2026, nhằm đảm bảo an ninh cho các cơ sở trọng yếu và hạ tầng thiết yếu.

"Năm 2026, công dân Liên bang Nga đang phục vụ trong lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang sẽ được điều động đến các trung tâm huấn luyện đặc biệt để đảm bảo an ninh cho các cơ sở trọng yếu và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký", hãng thông tấn Tass đưa tin.

cc7b74dc-cc19-4abc-a08d-f6cf8835afca.jpg

Chính phủ đã được chỉ thị phê duyệt danh sách các cơ sở trọng yếu và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác cần được bảo vệ. Trong khi, Bộ Quốc phòng sẽ xác định danh sách các đơn vị quân đội chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện dự bị đặc biệt.

Lực lượng dự bị của Nga bao gồm những tình nguyện viên đã ký hợp đồng cam kết phục vụ định kỳ. Lính dự bị chỉ được điều động chiến đấu trong thời gian huy động hoặc chiến tranh và thường chỉ được gọi nhập ngũ huấn luyện không quá một lần mỗi năm.

Hồi tháng 11, Tổng thống Putin đã ký luật mở rộng các trường hợp có thể huy động lực lượng dự bị, cho phép triệu tập họ ngay cả trong thời bình để tham gia các cuộc tập trận đặc biệt nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và những địa điểm được chính phủ coi là thiết yếu.

Tờ Kommersant đưa tin, các chiến dịch tuyển quân đã bắt đầu ở một số khu vực, nhằm chiêu mộ lực lượng dự bị vào các đơn vị chuyên trách bảo vệ những cơ sở này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong việc bảo vệ các địa điểm quân sự và hạ tầng trọng yếu trước nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, đặc biệt là các đòn tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí - lĩnh vực then chốt của ngành năng lượng Nga.

Quỳnh Như
Tass
#Tổng thống Putin #lực lượng dự bị #bảo vệ hạ tầng #Nga #an ninh quốc gia #quân đội

Xem thêm

Cùng chuyên mục