Người lính

Google News

Trung Quốc phóng hàng loạt tên lửa trong cuộc tập trận

Quỳnh Như

TPO - Ngày thứ hai cuộc tập trận quy mô lớn, quân đội Trung Quốc tiếp tục điều động các đơn vị không quân, hải quân và tên lửa tiến hành nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật xung quanh đảo Đài Loan.

Quân đội Trung Quốc hôm thứ Ba (30/12) cho biết đã triển khai các tàu khu trục, máy bay ném bom và các lực lượng khác như một phần của cuộc tập trận mà Bắc Kinh tuyên bố nhằm vào các thế lực "ly khai" và "bên ngoài".

Cuộc tập trận ​​bao gồm các bài diễn tập bắn đạn thật, từ 8h đến 18h (giờ địa phương) tại năm vùng biển và không phận xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời thực hiện những cuộc tuần tra trên không và trên biển.

Quân đội Trung Quốc công bố video phóng tên lửa vào hôm thứ Ba (30/12).

Đài Loan cho biết đang theo dõi sát sao các hành động của Trung Quốc, đặc biệt là khả năng phóng tên lửa qua hòn đảo này. Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận các cuộc tập trận bắn đạn thật đã được tiến hành gần bờ biển phía bắc.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức khẳng định đang kiểm soát tình hình và sẵn sàng ứng phó với những diễn biến tiếp theo.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan, hôm thứ Ba hơn 80 chuyến bay nội địa đã bị hủy và hơn 300 chuyến bay quốc tế có thể bị chậm do việc chuyển hướng giao thông hàng không trong thời gian diễn tập.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã theo dõi 130 chuyến bay của máy bay Trung Quốc, 14 tàu hải quân và 8 tàu chiến trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng thứ Hai đến 6 giờ sáng thứ Ba. Theo cơ quan này, các cuộc tập trận cũng được giám sát bởi tàu tuần tra bờ biển Đài Loan và một số lượng tàu hải quân không được tiết lộ.

Cũng trong hôm thứ Ba, phát biểu tại hội nghị chuyên đề quan hệ quốc tế thường niên ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" các hành động khiêu khích và việc Mỹ bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan

"Trước những hành động khiêu khích của các bên đòi độc lập và việc Mỹ bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan, tất nhiên chúng ta phải kiên quyết phản đối và mạnh mẽ đáp trả", Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.

Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra sau thời điểm Mỹ công bố gói vũ khí kỷ lục trị giá 11,1 tỷ USD dành cho Đài Loan (Trung Quốc), bao gồm các tổ hợp pháo phản lực HIMARS, hệ thống pháo tự hành, tên lửa chống tăng Javelin, UAV và các trang thiết bị liên quan.

Quỳnh Như
Reuters, SCMP
#Trung Quốc #Đài Loan #tập trận quân sự #phóng tên lửa #quân sự #bảo vệ #tập trận quy mô lớn #eo biển Đài Loan

