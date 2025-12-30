Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump ‘không lo ngại’ về đợt tập trận lớn nhất của Trung Quốc quanh Đài Loan

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không lo ngại về đợt tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan, có ý gạt bỏ khả năng Bắc Kinh sẽ tấn công hòn đảo này.

donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Tôi có quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình. Và ông ấy chưa nói với tôi bất cứ điều gì về điều đó", Tổng thống Trump nói với các phóng viên ngày 29/12, khi được hỏi về đợt tập trận.

"Tôi không tin ông ấy sẽ làm điều đó", Tổng thống Trump nhấn mạnh, ngụ ý nói đến khả năng Trung Quốc sẽ tấn công hòn đảo này. Khi được hỏi có lo lắng về các cuộc tập trận mà Trung Quốc đang triển khai hay không, ông Trump trả lời: "Không, không có gì làm tôi lo lắng cả".

"Họ đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân trong 20 năm ở khu vực đó. Giờ đây mọi người nhìn nhận nó hơi khác một chút", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo Đài Loan. Ngày 29/12, Trung Quốc triển khai cuộc tập trận mô phỏng việc phong tỏa các cảng quan trọng của hòn đảo.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi chính quyền Mỹ phê duyệt gói vũ khí mới cho Đài Bắc.

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ vẫn cam kết đảm bảo quyền tự vệ của Đài Loan, đồng thời giữ thái độ mơ hồ về việc liệu quân đội Mỹ có can thiệp nếu hòn đảo bị tấn công hay không.

Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước tới nay của Trung Quốc xung quanh hòn đảo, với mục tiêu nhanh chóng cắt đứt các hỗ trợ từ bên ngoài trong trường hợp xảy ra xung đột.

Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông cho biết cuộc tập trận kéo dài trong 10 tiếng đồng hồ, trên vùng biển và không phận của 5 khu vực bao quanh Đài Loan, qua đó thể hiện quyết tâm của quân đội Trung Quốc trong việc “chống ly khai và thúc đẩy thống nhất không do dự”.

Đây là lần thứ 6 Trung Quốc tiến hành tập trận quy mô lớn ở hòn đảo kể từ năm 2022, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thời điểm đó đến Đài Bắc.

Quân đội Trung Quốc thông báo triển khai các tàu khu trục, máy bay ném bom và nhiều đơn vị khác để diễn tập các cuộc tấn công từ biển, phòng không và chống tàu ngầm trong ngày 30/12, nhằm “kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng hải quân và không quân trong tiến hành phong tỏa và kiểm soát tổng hợp”.

Bình Giang
Reuters, AP
