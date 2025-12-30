Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Zelensky: Mỹ đề nghị đảm bảo an ninh cho Ukraine trong 15 năm

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ đã đề nghị cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh “vững chắc” trong 15 năm với khả năng gia hạn. Nhưng Kiev mong muốn thời gian này kéo dài hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: EPA)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/12 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida. Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột gần 4 năm với Nga đang đến gần hơn bao giờ hết.

Theo Tổng thống Zelensky, vấn đề lãnh thổ và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye do Nga kiểm soát là những phần chưa được giải quyết của kế hoạch hòa bình.

Ông nói thêm rằng, Kiev coi vấn đề đảm bảo an ninh là ưu tiên hàng đầu. Và sự hiện diện của quân đội quốc tế ở Ukraine là một phần cần thiết của các đảm bảo đó.

“Nếu không có đảm bảo an ninh, cuộc chiến này không thể được coi là thực sự kết thúc. Chúng ta không thể thừa nhận rằng nó đã kết thúc, vì vẫn còn nguy cơ tái diễn xung đột”, ông Zelensky nói ngày 29/12.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với Tổng thống Mỹ Trump, rằng đề nghị đảm bảo an ninh trong 15 năm là quá ngắn đối với Kiev. “Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi thực sự muốn xem xét khả năng 30, 40, 50 năm. Tổng thống Mỹ nói rằng ông ấy sẽ suy nghĩ về điều đó”.

Ông Zelensky nhắc lại, rằng Kiev sẵn sàng cho “bất kỳ” hình thức gặp gỡ nào, kể cả với ông Putin nếu cần thiết. Nhưng ông vẫn cho rằng người đứng đầu Điện Kremlin không muốn hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc gặp với các quan chức châu Âu và Mỹ tại Ukraine trong “những ngày tới” để cùng soạn thảo các văn kiện chấm dứt xung đột.

Ông nói thêm, bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt cuộc xung đột tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II “phải được Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu ký kết”.

Minh Hạnh
Straitstimes
