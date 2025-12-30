Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Iran và Hamas

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể ủng hộ một cuộc tấn công lớn nữa nhằm vào Iran nếu nước này nối lại chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Hamas sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu không giải giáp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo, ngày 29/12. (Ảnh: AP)

Phát biểu bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 29/12, Tổng thống Trump cho rằng Tehran có thể đang tìm cách khôi phục các chương trình vũ khí sau cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ hồi tháng 6.

“Tôi đọc được rằng họ đang xây dựng lại vũ khí và một số thứ khác, và nếu đúng như vậy thì họ không sử dụng những địa điểm mà chúng tôi đã san phẳng, mà có thể là các địa điểm khác”, ông Trump nói với báo giới trong cuộc họp báo.

“Chúng tôi biết chính xác họ đang đi đâu, đang làm gì, và tôi hy vọng là họ không làm vậy, vì chúng tôi không muốn lãng phí nhiên liệu cho một chiếc B-2. Đó là chuyến bay 37 giờ cả đi lẫn về. Tôi không muốn lãng phí nhiều nhiên liệu”, Tổng thống Trump nói thêm. B-2 là loại máy bay ném bom mà Mỹ sử dụng trong đợt tấn công Iran hồi tháng 6.

Ông Trump cho biết cuộc hội đàm với ông Netanyahu tập trung vào việc thúc đẩy thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza, cũng như giải quyết những lo ngại của Israel liên quan đến Iran và lực lượng Hezbollah ở Li-băng.

Tuần trước, Iran cho biết đã thực hiện các cuộc tập trận tên lửa lần thứ hai trong tháng này.

Ông Netanyahu khẳng định Israel không tìm kiếm đối đầu với Iran, nhưng cho biết đã nắm được các thông tin liên quan và sẽ nêu vấn đề này với ông Trump.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn chuyển sang giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas mà các bên đạt được vào tháng 10 năm nay. Giai đoạn 2 bao gồm việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại vùng lãnh thổ của người Palestine.

Israel và Hamas cáo buộc nhau vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận và chưa thể hiện dấu hiệu sẽ chấp nhận các biện pháp khó khăn hơn trong giai đoạn tiếp theo. Hamas từ chối giải giáp và đang tái khẳng định quyền kiểm soát, trong khi quân đội Israel vẫn bám trụ tại khoảng một nửa diện tích Dải Gaza.

Israel cho biết nếu Hamas không giải giáp bằng biện pháp hòa bình, nước này sẽ nối lại hành động quân sự.

Trong các phát biểu ngày 29/12, ông Trump cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm vì không sớm giải giáp, khẳng định Israel đã thực hiện đúng nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận và cảnh báo Hamas đang tự chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng.

“Sẽ phải trả giá bằng địa ngục”, Tổng thống Trump nói khi được hỏi ông sẽ làm gì nếu Hamas không hạ vũ khí.

Việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế tới Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua trong nghị quyết ngày 17/11.

Dù Washington đã làm trung gian cho 3 thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, Israel và Iran, cũng như Israel và Li-băng, ông Netanyahu vẫn lo ngại các đối thủ của Israel có thể xây dựng lực lượng trở lại sau giai đoạn suy yếu.