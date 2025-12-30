Thái Lan và Campuchia nhất trí khôi phục lòng tin sau cuộc gặp ở Trung Quốc

TPO - Thái Lan và Campuchia đã nhất trí về kế hoạch khôi phục lòng tin và từng bước củng cố lệnh ngừng bắn sau nhiều tuần đụng độ biên giới, Bắc Kinh cho biết trong thông cáo chung với hai nước sau cuộc đối thoại tại tỉnh thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt tay Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Pak Sokhonn ở Vân Nam, ngày 28/12. (Ảnh: Reuters)

Ngày 27/12, hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á đồng ý ngừng bắn, sau khi ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người dân phải sơ tán trong cuộc giao tranh mới nhất.

Ngày 28/12, Ngoại trưởng của Thái Lan và Campuchia tới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc để tham dự cuộc đàm phán ba bên về tình hình biên giới với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trong cuộc gặp, ông Vương Nghị cho rằng lệnh ngừng bắn là “thành quả khó khăn mới đạt được”, đồng thời kêu gọi hai quốc gia không bỏ giữa chừng hay để giao tranh tái diễn.

Theo thông cáo chung mà phía Trung Quốc đưa ra, Thái Lan và Campuchia sẽ “xây dựng lại lòng tin chính trị, tạo bước ngoặt trong quan hệ song phương và duy trì hòa bình khu vực”.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ra thông cáo cho biết, nước này nhận thấy “sự cần thiết phải từng bước xây dựng lòng tin giữa hai chính phủ và nhân dân”.

“Thái Lan nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh quan hệ cần được thực hiện theo lộ trình từng bước”, thông cáo nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng thông báo sẽ “xem xét việc thả 18 binh sĩ Campuchia sau thời hạn 72 giờ ngừng bắn, đồng thời đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho việc hồi hương công dân Thái Lan dọc biên giới”.

Quan chức quốc phòng của Thái Lan và Campuchia cũng tham gia cuộc đàm phán tại Trung Quốc.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn nói với truyền thông địa phương, rằng sẽ có “trao đổi cởi mở” giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng “nhằm khôi phục lòng tin”.

“Chúng tôi duy trì liên lạc cởi mở nhằm tránh để những vấn đề nhỏ trở nên nghiêm trọng hơn, qua đó bảo đảm quan hệ giữa quân đội hai bên được xử lý suôn sẻ”, ông nói.

Đợt đụng độ mới nhất bùng phát từ đầu tháng này, sau khi lệnh ngừng bắn đạt được trước đó bị phá vỡ.

Tuy nhiên, tình hình vẫn rất mong manh khi quân đội Thái Lan cho biết đã xảy ra một vụ nổ mìn tại tỉnh Sisaket giáp biên giới trong sáng 29/12. Một thành viên của đội rà phá bom mìn bị mất chân trái và bị thương ở mắt trái. Các vụ tai nạn do mìn là nguyên nhân gây ra đợt xung đột mới nhất giữa Thái Lan và Campuchia.

Trung Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ công tác rà phá bom mìn. Theo thông cáo từ Quốc vụ khanh phụ trách biên giới của Campuchia, một cuộc họp phân định biên giới sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 1 tại Siem Reap. Phía Thái Lan chưa xác nhận cuộc họp này.