Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thái Lan và Campuchia nhất trí khôi phục lòng tin sau cuộc gặp ở Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Thái Lan và Campuchia đã nhất trí về kế hoạch khôi phục lòng tin và từng bước củng cố lệnh ngừng bắn sau nhiều tuần đụng độ biên giới, Bắc Kinh cho biết trong thông cáo chung với hai nước sau cuộc đối thoại tại tỉnh thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc.

img-1773.jpg
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt tay Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Pak Sokhonn ở Vân Nam, ngày 28/12. (Ảnh: Reuters)

Ngày 27/12, hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á đồng ý ngừng bắn, sau khi ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người dân phải sơ tán trong cuộc giao tranh mới nhất.

Ngày 28/12, Ngoại trưởng của Thái Lan và Campuchia tới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc để tham dự cuộc đàm phán ba bên về tình hình biên giới với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trong cuộc gặp, ông Vương Nghị cho rằng lệnh ngừng bắn là “thành quả khó khăn mới đạt được”, đồng thời kêu gọi hai quốc gia không bỏ giữa chừng hay để giao tranh tái diễn.

Theo thông cáo chung mà phía Trung Quốc đưa ra, Thái Lan và Campuchia sẽ “xây dựng lại lòng tin chính trị, tạo bước ngoặt trong quan hệ song phương và duy trì hòa bình khu vực”.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ra thông cáo cho biết, nước này nhận thấy “sự cần thiết phải từng bước xây dựng lòng tin giữa hai chính phủ và nhân dân”.

“Thái Lan nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh quan hệ cần được thực hiện theo lộ trình từng bước”, thông cáo nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng thông báo sẽ “xem xét việc thả 18 binh sĩ Campuchia sau thời hạn 72 giờ ngừng bắn, đồng thời đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho việc hồi hương công dân Thái Lan dọc biên giới”.

Quan chức quốc phòng của Thái Lan và Campuchia cũng tham gia cuộc đàm phán tại Trung Quốc.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn nói với truyền thông địa phương, rằng sẽ có “trao đổi cởi mở” giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng “nhằm khôi phục lòng tin”.

“Chúng tôi duy trì liên lạc cởi mở nhằm tránh để những vấn đề nhỏ trở nên nghiêm trọng hơn, qua đó bảo đảm quan hệ giữa quân đội hai bên được xử lý suôn sẻ”, ông nói.

Đợt đụng độ mới nhất bùng phát từ đầu tháng này, sau khi lệnh ngừng bắn đạt được trước đó bị phá vỡ.

Tuy nhiên, tình hình vẫn rất mong manh khi quân đội Thái Lan cho biết đã xảy ra một vụ nổ mìn tại tỉnh Sisaket giáp biên giới trong sáng 29/12. Một thành viên của đội rà phá bom mìn bị mất chân trái và bị thương ở mắt trái. Các vụ tai nạn do mìn là nguyên nhân gây ra đợt xung đột mới nhất giữa Thái Lan và Campuchia.

Trung Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ công tác rà phá bom mìn. Theo thông cáo từ Quốc vụ khanh phụ trách biên giới của Campuchia, một cuộc họp phân định biên giới sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 1 tại Siem Reap. Phía Thái Lan chưa xác nhận cuộc họp này.

Bình Giang
Reuters
#Xung đột Thái Lan - Campuchia #Trung Quốc #Giao tranh Thái Lan - Campuchia

Xem thêm

Cùng chuyên mục