Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc - Thái Lan - Campuchia họp ba bên, thảo luận về vấn đề biên giới

Minh Hạnh

TPO - Trung Quốc chúc mừng Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan sau nhiều tuần giao tranh trên biên giới, khi các quan chức ba nước chuẩn bị tham dự một cuộc họp ở tây nam Trung Quốc.

china-thai-camb-coverimage.jpg
Từ trái sang: Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Mothership.sg)

Thái Lan và Campuchia ngày 27/12 đã chấm dứt nhiều tuần xung đột biên giới bằng thỏa thuận ngừng bắn lần thứ hai trong những tháng gần đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp với người đồng cấp Campuchia, gọi thỏa thuận ngừng bắn là "một bước quan trọng hướng tới việc khôi phục hòa bình”. Ông cho rằng thỏa thuận này "phù hợp với kỳ vọng chung của các nước trong khu vực".

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và người đồng cấp Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ​​sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào ngày 28 - 29/12 để thảo luận về tình hình biên giới.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị cho biết, Campuchia và Thái Lan nên "thúc đẩy một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài, nối lại các cuộc trao đổi bình thường và xây dựng lại lòng tin lẫn nhau”.

Các nhà ngoại giao và quan chức quân sự của hai nước nên tận dụng cuộc gặp ở Vân Nam như một cơ hội để "giao tiếp một cách linh hoạt và tăng cường sự hiểu biết", ông nói thêm, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Campuchia để giúp đỡ những người phải di dời ở các khu vực biên giới.

Minh Hạnh
Reuters
#Trung Quốc #Thái Lan #Campuchia #lệnh ngừng bắn #biên giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục