Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ thăm Mỹ lần thứ 5 trong năm

Thu Loan

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ đến Mỹ vào ngày mai (29/12) để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là chuyến thăm quan trọng để quyết định những bước tiếp theo của kế hoạch ngừng bắn mong manh ở Dải Gaza.

screen-shot-2025-12-28-at-85319-am.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp ở Jerusalem ngày 13/10. (Ảnh: AP)

Đây sẽ là chuyến thăm thứ 5 của ông Netanyahu tới Mỹ trong năm nay.

Chuyến đi của ông diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump và các bên trung gian hoà giải ở khu vực đang thúc đẩy tiến tới giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Một quan chức Israel cho biết, ông Netanyahu sẽ khởi hành đến Mỹ vào ngày 28/12 và gặp ông Trump một ngày sau đó tại Florida.

Giữa tháng này, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông Netanyahu có thể sẽ đến thăm ông ở Florida trong kỳ nghỉ Giáng sinh.

"Ông ấy muốn gặp tôi. Chúng tôi chưa sắp xếp chính thức, nhưng ông ấy muốn gặp tôi", ông Trump nói trước khi rời đi đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Ngày 24/12, báo Yedioth Ahronoth của Israel đưa tin hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ thảo luận nhiều vấn đề khu vực, bao gồm Iran, các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah ở Li-băng và các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Dải Gaza.

Giai đoạn 1 về cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một con tin người Israel thiệt mạng mà Hamas vẫn chưa tìm thấy.

Tiến trình chuyển sang giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn cho đến nay vẫn diễn ra chậm chạp. Israel bị cáo buộc thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn và các bên hòa giải lo ngại cả Israel và Hamas đều đang câu giờ.

Trong giai đoạn 2, Israel sẽ phải rút khỏi các vị trí mà họ chiếm giữ ở Dải Gaza, một chính quyền lâm thời sẽ điều hành vùng lãnh thổ Palestine thay vì Hamas, và một lực lượng ổn định quốc tế (ISF) sẽ được triển khai.

Giai đoạn này cũng bao gồm điều khoản buộc Hamas hạ vũ khí, và đây là điểm mấu chốt gây bất đồng.

Ngày 26/12, hãng tin Axios của Mỹ đưa tin cuộc gặp giữa ông Trump và ông Netanyahu là chìa khóa để tiến tới các bước tiếp theo của thỏa thuận.

Dẫn lời các quan chức Nhà Trắng, Axios cho biết chính quyền Tổng thống Trump muốn công bố chính phủ kỹ trị Palestine cho Dải Gaza và ISF càng sớm càng tốt.

Cũng theo bài viết, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ ngày càng "thất vọng khi ông Netanyahu có những hành động nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn mong manh và trì hoãn tiến trình hòa bình".

Bên cạnh đó, giới phân tích cho rằng viễn cảnh Iran tái thiết chương trình hạt nhân và năng lực tên lửa đạn đạo có thể sẽ là nội dung hàng đầu trong cuộc nói chuyện giữa ông Netanyahu với Tổng thống Trump.

Thu Loan
AP
#Thủ tướng Israel #Dải Gaza #Tổng thống Trump #Donald Trump #Palestine #Hamas

Xem thêm

Cùng chuyên mục