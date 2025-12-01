Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Israel Netanyahu nộp đơn xin ân xá

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiến nghị tổng thống nước này ân xá cho ông khỏi cáo buộc tham nhũng, nhằm chấm dứt phiên tòa kéo dài và gây chia rẽ sâu sắc.

screen-shot-2025-12-01-at-82308-am.png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CNN

Ông Netanyahu cho rằng kiến nghị này sẽ giúp đoàn kết đất nước vào thời điểm diễn ra những thay đổi quan trọng trong khu vực.

Tuy nhiên, kiến nghị của ông ngay lập tức vấp phải chỉ trích từ phe phản đối, cho rằng việc ân xá sẽ làm suy yếu các thể chế dân chủ và gửi đi một thông điệp nguy hiểm, rằng ông Netanyahu đứng trên pháp quyền.

Thủ tướng Netanyahu đệ đơn xin ân xá lên bộ phận pháp lý của Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng cho biết thông cáo đưa ra ngày 30/11. Văn phòng Tổng thống gọi đây là "yêu cầu đặc biệt", mang "những hàm ý quan trọng".

Ông Netanyahu là thủ tướng đương nhiệm duy nhất trong lịch sử Israel phải hầu tòa, với cáo buộc gian lận, phá vỡ lòng tin và nhận hối lộ trong 3 vụ án riêng. Ông chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào.

Thủ tướng Netanyahu bác bỏ những cáo buộc này và gọi đây là cuộc “săn phù thủy” mà truyền thông, cảnh sát và cơ quan tư pháp dàn dựng.

Kiến nghị được đưa ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai kêu gọi Israel ân xá cho ông Netanyahu, và ông đã chuyển lời đến Tổng thống Isaac Herzog trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel tháng trước.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Trump gửi thư tới Tổng thống Herzog, gọi vụ án tham nhũng này là "cuộc truy tố chính trị phi lý".

Ông Herzog trước đây là đối thủ chính trị của ông Netanyahu, nhưng hai người vẫn có mối quan hệ làm việc tốt.

Cuối ngày 30/11, truyền thông Israel đưa tin về cuộc biểu tình nhỏ bên ngoài nhà của Tổng thống Herzog, với một đống chuối và tấm biển ghi rằng ân xá cho Thủ tướng Netanyahu sẽ biến Israel thành “nền cộng hòa chuối”.

Trong tuyên bố ghi hình đưa ra ngày 30/11, Thủ tướng Netanyahu cho rằng phiên tòa đã gây chia rẽ đất nước. Ông cũng nói rằng việc phải ra tòa 3 lần mỗi tuần khiến ông phân tâm, khó thực hiện tốt vai trò lãnh đạo.

“Việc tiếp tục phiên tòa đang chia rẽ chúng ta từ bên trong, khơi dậy sự chia rẽ và gây thêm rạn nứt. Tôi tin chắc, cũng như nhiều người khác trong cả nước, rằng việc kết thúc phiên tòa ngay lập tức sẽ giúp xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy sự hòa giải rộng rãi mà đất nước chúng ta đang rất cần", ông nói.

Bình Giang
AP
#Thủ tướng Israel #Benjamin Netanyahu #Ân xá #Israel

