Tổng thống Ukraine Zelensky tham vấn các đồng minh trước khi tới Mỹ

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tham vấn các đồng minh và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn trước khi ông tới Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump.

Hiện trường một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev, ngày 27/12.

﻿(Ảnh: Reuters)

Trong chuyến quá cảnh ở Canada để tới Florida gặp Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Ukraine có cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 27/12.

Trong cuộc điện đàm sau đó, ông Zelensky thông báo tới các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu và nhận được "sự ủng hộ hoàn toàn", Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Chủ tịch EU Ursula von der Leyen khẳng định các lãnh đạo châu Âu hoan nghênh "một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bảo toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Ông Zelensky cho rằng cuộc tấn công Ukraine vừa qua của Nga cho thấy Mátxcơva không có ý định chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2/2022.

“Cuộc tấn công này một lần nữa là câu trả lời của Nga đối với những nỗ lực hòa bình của chúng ta. Và điều này thực sự cho thấy Tổng thống Vladimir Putin không muốn hòa bình, còn chúng ta muốn hòa bình”, Tổng thống Zelensky nói trước cuộc gặp Thủ tướng Canada.

Ông Carney nói rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải sát cánh với Ukraine.

“Chúng ta có những điều kiện… cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài, nhưng điều đó đòi hỏi một nước Nga sẵn lòng, và sự khốc liệt mà chúng ta chứng kiến ​​đêm qua… cho thấy tầm quan trọng của việc chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine”, ông Carney nói.

Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine và những người ủng hộ châu Âu đang cố gắng “phá hoại” kế hoạch do Mỹ làm trung gian để chấm dứt chiến sự.

Ngày 27/12, Nga tuyên bố đã giành thêm 2 thị trấn ở miền đông Ukraine, gồm Myrnograd và Guliaipole.

“Nếu chính quyền ở Kiev không muốn giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, chúng tôi sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trước mắt bằng biện pháp quân sự”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.

Tập trung vào kế hoạch 20 điểm

Nga thực hiện cuộc oanh tạc bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Kiev suốt 10 tiếng đồng hồ, từ đêm 26/12. Tổng thống Zelensky cho biết khoảng 500 máy bay không người lái và 40 tên lửa đã oanh tạc thủ đô và khu vực xung quanh, khiến hơn 1 triệu người dân bị mất điện giữa thời tiết lạnh giá.

Quốc gia láng giềng Ba Lan - một thành viên NATO, đã điều động máy bay chiến đấu và đặt hệ thống phòng không trong tình trạng báo động trong suốt cuộc tấn công, quân đội nước này cho biết trong thông báo trên mạng xã hội.

Cuộc gặp tại Florida ngày 28/12 sẽ tập trung vào kế hoạch mới gồm 20 điểm nhằm đóng băng xung đột trên chiến tuyến hiện tại. Theo những chi tiết được ông Zelensky tiết lộ trong tuần này, kế hoạch mới có thể buộc Ukraine rút quân khỏi miền Đông và thiết lập các vùng đệm phi quân sự.

Kế hoạch này được xây dựng với sự tham gia của Ukraine, là sự thừa nhận rõ ràng nhất từ ​​phía Kiev về mức độ nhượng bộ lãnh thổ mà họ có thể chấp nhận.

Đây là sự khác biệt đáng kể so với đề xuất 28 điểm mà Washington đưa ra tháng trước, vốn bị cho là nghiêng nhiều về Nga.

Politico dẫn lời Tổng thống Trump nói về kế hoạch của ông Zelensky: "Ông ấy không có gì cho đến khi tôi chấp thuận. Vì vậy, chúng ta sẽ xem ông ấy có gì".

Kế hoạch mà Ukraine chuẩn bị cũng bao gồm các phần thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Ukraine về đảm bảo an ninh, tái thiết và kinh tế.

Tổng thống Zelensky cho biết cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Mỹ là nhằm giảm thiểu những vấn đề chưa được giải quyết.

“Dĩ nhiên, hiện nay có những lằn ranh đỏ với Ukraine và người dân Ukraine. Có những đề xuất thỏa hiệp. Tất cả những vấn đề này đều rất nhạy cảm”, ông viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Ukraine cần sự hỗ trợ của châu Âu và Mỹ để mua vũ khí và có nguồn tiền, nhưng ông Zelensky cho rằng cả hai đều không đủ, “đặc biệt là để sản xuất vũ khí và quan trọng nhất là máy bay không người lái”.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine đang làm việc với Mỹ về lộ trình tái thiết đất nước, và lộ trình này sẽ cần từ 700 - 800 tỷ USD.