Nhật Bản: 50 xe đâm liên hoàn trên cao tốc, nhiều người thương vong

TPO - Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng liên quan đến hơn 50 phương tiện đã xảy ra trên đường cao tốc ở tỉnh Gunma (phía tây bắc Tokyo, Nhật Bản), khiến một người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra tối 26/12, khi các phương tiện được cho là đã bị trượt trên mặt đường đóng băng.

Số phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lên tới hơn 50 chiếc, kéo dài khoảng 300 m.

Ít nhất 17 phương tiện đã bốc cháy. Đám cháy mất hơn 7 giờ để dập tắt. Một đoạn đường cao tốc đã bị đóng cửa.

Một cụ bà 77 tuổi Tokyo, ngồi ở ghế sau của một chiếc xe, đã thiệt mạng, trong khi 21 người khác bị thương nhẹ và 5 người bị thương nặng.

Nhiều phương tiện bốc cháy sau vụ va chạm liên hoàn. (Nguồn: Straitstimes)

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các tài xế đã được hướng dẫn giảm tốc độ xuống còn 50 km/h do tuyết rơi dày.

Một tài xế khoảng 60 tuổi cho biết, xe tải của ông đã đâm vào dải phân cách sau khi đánh lái để tránh một chiếc xe phía trước. Ông cũng nghe thấy ít nhất 4 tiếng nổ phía sau mình.