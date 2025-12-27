Nhật Bản: 50 xe đâm liên hoàn trên cao tốc, nhiều người thương vong

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra tối 26/12, khi các phương tiện được cho là đã bị trượt trên mặt đường đóng băng.
Số phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lên tới hơn 50 chiếc, kéo dài khoảng 300 m.
Ít nhất 17 phương tiện đã bốc cháy. Đám cháy mất hơn 7 giờ để dập tắt. Một đoạn đường cao tốc đã bị đóng cửa.
Một cụ bà 77 tuổi Tokyo, ngồi ở ghế sau của một chiếc xe, đã thiệt mạng, trong khi 21 người khác bị thương nhẹ và 5 người bị thương nặng.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các tài xế đã được hướng dẫn giảm tốc độ xuống còn 50 km/h do tuyết rơi dày.
Một tài xế khoảng 60 tuổi cho biết, xe tải của ông đã đâm vào dải phân cách sau khi đánh lái để tránh một chiếc xe phía trước. Ông cũng nghe thấy ít nhất 4 tiếng nổ phía sau mình.