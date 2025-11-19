Congo: Bộ trưởng thoát chết trong gang tấc khi máy bay bốc cháy dữ dội

TPO - Một nhóm quan chức từ Bộ Khoáng sản Congo đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Lualaba, miền Nam nước này, theo các nhà chức trách.

Chiếc máy bay chở Bộ trưởng Khoáng sản Congo Louis Watum Kabamba và các quan chức đã trượt khỏi đường băng và bốc cháy khi hạ cánh xuống Sân bay Kolwezi hôm 17/11, người phát ngôn của bộ trưởng - Isaac Nyembo - xác nhận với các phóng viên.

"May mắn thay, tất cả chúng tôi đều thoát ra ngoài, mặc dù hành lý vẫn còn trên máy bay", người phát ngôn nói thêm.

Trước đó, chiếc máy bay cất cánh từ thủ đô Kinshasa, đưa ông Kabamba và phái đoàn đến làm việc tại khu hầm mỏ Kalando.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Theo dõi Tai nạn Máy bay (BAAA), có 26 hành khách và ba thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay Embraer gặp nạn.

"Tất cả 29 người đã thoát ra ngoài mà không bị thương, trước khi máy bay bị hỏa hoạn thiêu rụi", BAAA tuyên bố.

Toàn cảnh vụ tai nạn. (Nguồn: Facebook)

Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay tư nhân Embraer, do hãng hàng không Airjet của Angola vận hành, chìm trong khói lửa ở cuối đường băng.

Những sự cố tương tự trên đường băng đã xảy ra ở Congo trong những tháng gần đây. Hồi tháng 8, Đại tá quân đội Congo Patrick Gesore, vợ ông và bốn người khác đã thiệt mạng khi máy bay của họ bị rơi gần Kisangani ngay sau khi cất cánh.

Đầu năm nay, một chiếc máy bay chở hàng Antonov An-26 của hãng hàng không Air Kasai đã chạy quá đường băng khi hạ cánh xuống sân bay Kongolo ở tỉnh Tanganyika và bốc cháy. Cả năm thành viên phi hành đoàn đều may mắn thoát nạn.