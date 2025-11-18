Đang ngồi tù, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bị yêu cầu nộp thuế hàng trăm triệu đô la

TPO - Tòa án Tối cao Thái Lan đã yêu cầu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra nộp lại số tiền thuế liên quan đến thương vụ bán công ty viễn thông, với các báo cáo cho thấy số tiền phải trả lên tới hàng trăm triệu đô la.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Năm 2006, ông Thaksin bị cáo buộc tham nhũng và vướng vào tranh cãi về việc bán cổ phần miễn thuế trong công ty Shin Corp. của ông.

Cuối năm đó, ông mất chức thủ tướng trong một cuộc đảo chính và phải sống lưu vong hơn một thập kỷ.

Chính trị gia 76 tuổi, một trong những người giàu nhất Thái Lan, hiện đang thụ án tù tại Bangkok vì tội tham nhũng trong thời gian đương nhiệm.

Liên quan đến số tiền thuế từ phi vụ bán công ty viễn thông trước đó, ngày 17/11, Tòa án Tối cao Thái Lan đã bác bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm, "buộc ông Thaksin phải tuân thủ quyết định của Cục Thuế vụ về việc nộp thuế", người phát ngôn tòa án Suriyan Hongvilai nói.

Người phát ngôn không cung cấp thông tin chi tiết về số tiền mà ông Thaksin phải trả, cũng như lý do của tòa án cho phán quyết này.

Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan đưa tin tòa án đã ra lệnh cho ông Thaksin phải nộp 17,6 tỷ baht tiền thuế và tiền phạt (tương đương 542 triệu USD).

Hồi năm 2017, cơ quan thuế đã ban hành quyết định phạt cựu thủ tướng Thái Lan vì tranh cãi xoay quanh việc liệu ông Thaksin có nên nộp thuế cho thương vụ bán Shin Corp cho Temasek Holdings của Singapore hay không. Thương vụ này đã mang lại cho gia đình Shinawatra khoản lợi nhuận 1,9 tỷ USD.