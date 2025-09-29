Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nộp đơn xin ân xá

Minh Hạnh

TPO - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đệ đơn xin ân xá lên hoàng gia nước này sau gần một tháng ngồi tù, luật sư của ông cho biết ngày 29/9.

eeb3f1224b2eec7c813940e4cff145d7.jpg
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Luật sư của ông Thaksin - Winyat Chartmontree - nói với các phóng viên: "Đơn thỉnh cầu đã được đệ trình. Đây là quyền của mọi tù nhân. Quá trình phản hồi sẽ mất khoảng 14 ngày".

“Kết quả phụ thuộc vào quyết định của hoàng gia, không ai có thể can thiệp”, luật sư nhấn mạnh.

Ông Winyat phát biểu với các phóng viên sau khi tháp tùng con gái của ông Thaksin - bà Pintongta Shinawatra Kunakornwong - và chồng Nuttapong Kunakornwong đến thăm ông tại Nhà tù Klong Prem. Đây là chuyến thăm thân thứ 5 kể từ khi ông trở lại nhà tù vào ngày 9/9.

Luật sư cho biết, ông Thaksin vẫn cần được quản giáo theo dõi chặt chẽ do các vấn đề sức khỏe, bao gồm huyết áp cao, các vấn đề về tim và đau cổ có thể liên quan đến bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Tuy nhiên, luật sư nhấn mạnh rằng tình trạng của ông Thaksin không quá nghiêm trọng.

“Sức khỏe tổng thể của ông ấy đã cải thiện, khuôn mặt tươi sáng hơn và ông ấy đã thích nghi với cuộc sống trong tù tốt hơn nhiều”, ông Winyat nói.

Việc cựu thủ tướng xin ân xá có thể giúp giảm án tù hiện tại của ông. Đây là lần thứ hai ông Thaksin nộp đơn xin ân xá hoàng gia.

Ông Thaksin (76 tuổi) bị bắt giam vào đầu tháng 9, sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết rằng ông chưa hoàn tất việc chấp hành bản án trước đó.

Ban đầu, ông bị kết án 8 năm tù giam vì lạm dụng quyền lực khi còn là thủ tướng từ năm 2001 đến 2006. Bản án của ông sau đó được Hoàng gia Thái Lan giảm xuống còn một năm.

Tuy nhiên, ông Thaksin đã nhập viện ngay trong đêm đầu tiên ở trại giam, và lưu lại khu VIP của bệnh viện suốt 6 tháng. Sau đó, Cục Cải huấn tiếp tục cho ông được quản thúc tại gia trong 6 tháng.

Tòa án Tối cao kết luận, khoảng thời gian nằm viện của ông Thaksin không được tính là thời gian thụ án.

Minh Hạnh
Reuters, Nation Thailand
#Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra #ân xá #trại giam #Tòa án Tối cao Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục