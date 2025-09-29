Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nộp đơn xin ân xá

TPO - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã đệ đơn xin ân xá lên hoàng gia nước này sau gần một tháng ngồi tù, luật sư của ông cho biết ngày 29/9.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Luật sư của ông Thaksin - Winyat Chartmontree - nói với các phóng viên: "Đơn thỉnh cầu đã được đệ trình. Đây là quyền của mọi tù nhân. Quá trình phản hồi sẽ mất khoảng 14 ngày".

“Kết quả phụ thuộc vào quyết định của hoàng gia, không ai có thể can thiệp”, luật sư nhấn mạnh.

Ông Winyat phát biểu với các phóng viên sau khi tháp tùng con gái của ông Thaksin - bà Pintongta Shinawatra Kunakornwong - và chồng Nuttapong Kunakornwong đến thăm ông tại Nhà tù Klong Prem. Đây là chuyến thăm thân thứ 5 kể từ khi ông trở lại nhà tù vào ngày 9/9.

Luật sư cho biết, ông Thaksin vẫn cần được quản giáo theo dõi chặt chẽ do các vấn đề sức khỏe, bao gồm huyết áp cao, các vấn đề về tim và đau cổ có thể liên quan đến bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Tuy nhiên, luật sư nhấn mạnh rằng tình trạng của ông Thaksin không quá nghiêm trọng.

“Sức khỏe tổng thể của ông ấy đã cải thiện, khuôn mặt tươi sáng hơn và ông ấy đã thích nghi với cuộc sống trong tù tốt hơn nhiều”, ông Winyat nói.

Việc cựu thủ tướng xin ân xá có thể giúp giảm án tù hiện tại của ông. Đây là lần thứ hai ông Thaksin nộp đơn xin ân xá hoàng gia.

Ông Thaksin (76 tuổi) bị bắt giam vào đầu tháng 9, sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết rằng ông chưa hoàn tất việc chấp hành bản án trước đó.

Ban đầu, ông bị kết án 8 năm tù giam vì lạm dụng quyền lực khi còn là thủ tướng từ năm 2001 đến 2006. Bản án của ông sau đó được Hoàng gia Thái Lan giảm xuống còn một năm.

Tuy nhiên, ông Thaksin đã nhập viện ngay trong đêm đầu tiên ở trại giam, và lưu lại khu VIP của bệnh viện suốt 6 tháng. Sau đó, Cục Cải huấn tiếp tục cho ông được quản thúc tại gia trong 6 tháng.

Tòa án Tối cao kết luận, khoảng thời gian nằm viện của ông Thaksin không được tính là thời gian thụ án.