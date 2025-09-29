Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Indonesia bảo vệ chương trình bữa ăn miễn phí sau khi 6.000 người bị ngộ độc thực phẩm

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto bảo vệ kế hoạch đầy tham vọng của mình về việc cung cấp bữa ăn miễn phí cho trẻ em, bất chấp việc có khoảng 6.000 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

dd300015da10487f23aad4bf3f8ea893.jpg
Các trẻ em được điều trị sau khi bị ngộ độc. (Ảnh: Reuters)

Chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng Miễn phí trị giá hàng tỷ đô la của Tổng thống Indonesia không chỉ hướng đến trẻ em, mà còn phục vụ đối tượng phụ nữ mang thai, với tổng số lên đến gần 90 triệu người. Kể từ khi ra mắt hồi tháng 1 đến nay, chương trình đã cung cấp bữa ăn miễn phí cho khoảng 30 triệu người với tổng số 1 tỷ suất ăn, đặt mục tiêu đạt 83 triệu người vào cuối năm 2026.

Sáng kiến - ước tính ​​sẽ tiêu tốn 28 tỷ đô la đến năm 2029 - là lời hứa tranh cử của ông Prabowo, người được bầu vào năm ngoái để lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á hơn 282 triệu dân này.

Tuy nhiên, các vụ ngộ độc thực phẩm đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ, khi các kênh truyền hình liên tục phát sóng hình ảnh trẻ em được điều trị trên giường bệnh. Khoảng 2/3 trong số 6.000 vụ ngộ độc xảy ra từ tháng 8. Do đó, các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đã kêu gọi tạm dừng chương trình.

“Đúng là đã có những thiếu sót, như những vụ ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi đã thống kê tất cả các bữa ăn, tỷ lệ sai lệch, sự cố hoặc thiếu hụt chỉ chiếm 0,00017%”, ông Prabowo nói.

Tổng thống Indonesia cho biết, mục đích chính của chương trình là ngăn ngừa tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em. Ông đánh giá, chương trình đã giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho nhiều người, tạo việc làm cũng như cơ hội để nông dân và ngư dân địa phương bán sản phẩm.

“Điều này không có nghĩa là chúng tôi đã hài lòng. Nhưng tôi nghĩ, trong lịch sử thế giới, chưa bao giờ có một nỗ lực nhân đạo nào lớn đến thế. Brazil đã mất 11 năm để cung cấp bữa ăn miễn phí đến 40 triệu người”, ông nói.

Sau cuộc họp nội các vào cuối tuần để thảo luận về các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ông Prabowo đã ra lệnh trang bị cho mỗi bếp ăn trong chương trình các thiết bị xét nghiệm nhanh để kiểm tra chất lượng thực phẩm, máy tiệt trùng khay đựng thức ăn, máy lọc nước và camera quan sát được kết nối với chính quyền trung ương để giám sát.

Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia tuần trước cho biết, trong số 9.000 bếp ăn của chương trình, 40 bếp ăn đã bị đóng cửa vì không đạt tiêu chuẩn.

Minh Hạnh
Reuters
