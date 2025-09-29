Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Donald Trump dự cuộc họp hiếm hoi với toàn bộ chỉ huy quân đội Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các tướng lĩnh và đô đốc quân đội của nước này là “những chỉ huy đáng kính, những người cần phải mạnh mẽ và cứng rắn”. Ông dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp của các quan chức quân sự Mỹ tại Quantico (Virginia).

sei258306271.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã triệu tập các lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự một cuộc họp tại Quantico vào ngày 30/9. Đây là cuộc họp hiếm hoi của giới lãnh đạo quân sự nước này tại một địa điểm.

"Tôi muốn nói với các vị tướng rằng chúng ta yêu quý họ, họ là những chỉ huy đáng kính, họ mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh và giàu lòng trắc ẩn", ông Trump nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. "Đó là tất cả những gì chúng ta cần, tinh thần đồng đội", ông nói thêm.

Sự góp mặt của ông Trump có thể làm lu mờ vai trò của Bộ trưởng Hegseth tại cuộc họp. Nội dung thảo luận tập trung vào vấn đề đạo đức quân nhân, và cả các lĩnh vực khác.

Mỹ có quân đội trên khắp thế giới, bao gồm cả ở những địa điểm xa xôi như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Đông, được chỉ huy bởi các tướng lĩnh và đô đốc hai, ba và bốn sao.

Trong hầu hết mọi bài phát biểu trước công chúng, ông Hegseth đều nói về "đạo đức quân nhân" và việc quân đội Mỹ cần phải có tinh thần chiến binh.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Ông Hegseth - vốn là người dẫn chương trình của Fox News - đã tái cấu trúc bộ này với tốc độ đáng kinh ngạc, sa thải các tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu, khi ông tìm cách thực hiện chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Tổng thống Trump.

Cuộc họp ngày 30/9 dự kiến diễn ra tại Đại học Thủy quân Lục chiến ở Quantico (Virginia).

Một số quan chức cấp cao nhất, được cung cấp máy bay quân sự cho các chuyến công du chính thức, dự kiến ​​sẽ bay đến Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland.

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Bộ Chiến tranh Mỹ không tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến, thay vì tốn ít nhất hàng triệu đô la để đưa đón các quan chức quân đội và bảo vệ cuộc họp này.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth #tướng lĩnh quân đội Mỹ #Lầu Năm Góc #Bộ Quốc phòng Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục