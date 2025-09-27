Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk

Tờ Telegraph dẫn các nguồn thạo tin cho biết, trong một cuộc họp kín bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa Tomahawk. Nguồn tin cho biết, Kiev kỳ vọng loại vũ khí này có thể khiến Nga ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình.



Ấn phẩm lưu ý rằng, yêu cầu đưa ra trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên được mô tả là "rất tích cực". Tuy nhiên, khả năng chấp thuận yêu cầu này vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng bác bỏ một đề xuất tương tự, vốn nằm trong Kế hoạch Chiến thắng 10 điểm của Ukraine. Vào thời điểm đó, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk được cho là rất "rủi ro", vì tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu ở Moscow, có khả năng vượt qua các hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga và điều này có thể khiến xung đột leo thang.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm, tầm trung đến tầm xa (460-2.500 km) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường, bao gồm GPS và dẫn đường quán tính, cho phép tránh chướng ngại vật và bắn trúng mục tiêu được chỉ định một cách chính xác.

Tên lửa được phát triển tại Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins vào những năm 1970 và lần đầu tiên đưa vào sử dụng trong Hải quân Mỹ vào năm 1983. Tomahawk đã trải qua nhiều lần nâng cấp và sửa đổi, bao gồm phiên bản chống hạm, phiên bản không đối đất và một biến thể phóng từ mặt đất.

Tomahawk có nhiều cấu hình khác nhau, ở biến thể thông thường tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh 450kg hoặc đạn chùm. Trong biến thể hạt nhân, các tên lửa hiện mang W80 - đầu đạn hạt nhân hai giai đoạn có năng suất thấp đến trung bình với hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton.