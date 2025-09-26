NATO sẵn sàng bắn hạ máy bay vi phạm không phận

TPO - Các nhà ngoại giao châu Âu đã cảnh báo các quan chức Nga, rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẵn sàng đáp trả các hành vi vi phạm không phận, bao gồm cả việc bắn hạ máy bay.

Tờ Bloomberg đưa tin, các quan chức Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp bàn về việc ba máy bay chiến đấu nghi của Nga vi phạm không phận Estonia vào ngày 19/9. Các nhà ngoại giao châu Âu cảnh báo Nga, rằng họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp quyết liệt để đáp trả những hành vi vi phạm tiếp theo.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Nga gia tăng sau một loạt vụ vi phạm không phận. Trong tháng qua, máy bay không người lái của Nga bị cáo buộc đã xâm phạm không phận Ba Lan, Romania. Vào ngày 19/9, Estonia cáo buộc ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga vi phạm không phận trong 12 phút.

Gần đây nhất, ngày 25/9, hai máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Không quân Hungary đã được điều động để chặn năm máy bay quân sự của Nga trên Biển Baltic.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong một cuộc phỏng vấn với Fox News cho biết, ông ủng hộ quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bắn hạ máy bay xâm phạm không phận của liên minh.

Tổng thư ký NATO 'hoàn toàn đồng ý' rằng những máy bay như vậy nên bị bắn hạ nếu cần thiết, đồng thời khẳng định lực lượng NATO đã có hàng chục năm kinh nghiệm ứng phó với các hành vi vi phạm không phận.

"Điều này có nghĩa là các phi công chiến đấu và quân đội sẽ liên tục đánh giá mối đe dọa, và sẽ hộ tống những máy bay này ra khỏi lãnh thổ đồng minh. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng sẽ hành động nhiều hơn nữa và sẽ làm hết sức mình để bảo vệ người dân", ông nói thêm.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen không loại trừ khả năng bắn hạ máy bay xâm phạm không phận của các quốc gia châu Âu.

"Chúng ta phải bảo vệ từng centimet lãnh thổ, và điều đó có nghĩa là nếu có sự xâm phạm không phận, sau khi đã cảnh báo và nói rõ ràng, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc đến việc bắn hạ máy bay chiến đấu xâm phạm không phận của mình", bà lưu ý.