Belarus gợi ý cung cấp năng lượng hạt nhân cho các khu vực Nga tuyên bố chủ quyền

TPO - Belarus đang đề xuất xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở miền đông nước này, có thể cung cấp điện cho các khu vực mà Nga kiểm soát nhưng Ukraine không công nhận, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết.

Ông Lukashenko đã trình bày ý tưởng này với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc hội đàm ở Điện Kremlin ngày 26/9.

"Nếu quyết định được đưa ra, chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu xây dựng một tổ máy điện hoặc một nhà máy điện mới ở phía Tây Nga và các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập”, ông Lukashenko nói.

Lời đề nghị này cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa ông Putin và ông Lukashenko.

Đáp lại, Tổng thống Nga Putin trả lời rằng “tài chính không phải là vấn đề, nếu người tiêu dùng chấp nhận sử dụng điện và trả đúng mức giá quy định”.

Lãnh đạo Nga - Belarus gặp nhau ngày 26/9 tại Mátxcơva. (Ảnh: Reuters)

Belarus là đồng minh thân cận của Nga, từng cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ của mình để tiến vào Ukraine hồi năm 2022. Tổng thống Nga Putin gặp ông Lukashenko thường xuyên hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào khác.

Nga đã tuyên bố sáp nhập Bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, tỉnh Kherson và Zaporozhye sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.