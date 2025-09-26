Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Nga vẫn kỳ vọng đối thoại hòa bình bất chấp Tổng thống Mỹ Trump thay đổi thái độ

Minh Hạnh

TPO - Điện Kremlin bày tỏ niềm tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine, bất chấp việc nhà lãnh đạo Mỹ đột ngột thay đổi luận điệu theo hướng có lợi cho Kiev vào đầu tuần này.

0a23f81414beb2220a1e9f58ca72c489.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ngày 24/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông tin Ukraine có thể giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Để làm được điều đó, Kiev nên hành động ngay, trong bối cảnh Mátxcơva đang phải đối mặt với các vấn đề kinh tế.

Trả lời báo giới, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói rằng ông Trump đang ngày càng “mất kiên nhẫn” với Nga vì họ không “đủ nỗ lực để chấm dứt xung đột”.

“Nếu người Nga không đàm phán một cách thiện chí, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tệ cho đất nước của họ. Đó là điều mà tổng thống đã nói rõ. Đó không phải là sự thay đổi lập trường. Đó là sự thừa nhận thực tế trên thực địa”, ông Vance nói.

1368329-1.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Ngày 25/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được hỏi liệu Nga có coi phát biểu của lãnh đạo Mỹ mâu thuẫn với mong muốn của Washington trong việc giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine hay không. Ông Peskov trả lời: “Không phải vậy. Thực tế, chúng tôi đã thấy những quan điểm khác nhau từ Washington. Hiện tại, chúng tôi cho rằng Washington và Tổng thống Trump vẫn giữ vững ý chí chính trị, để tiếp tục nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho Ukraine”.

"Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực này, và Nga vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình”.

Điện Kremlin trước đó cho biết, họ tin rằng những phát ngôn của ông Trump bị ảnh hưởng bởi việc ông vừa gặp ông Zelensky.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Trump có thay đổi hành động của Mỹ để củng cố phát ngôn của mình hay không.

Ngày 24/9, tờ New York Post trích dẫn các nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ, việc Tổng thống Mỹ Trump đột ngột thay đổi giọng điệu về xung đột Ukraine là một nỗ lực nhằm thúc đẩy Mátxcơva hướng tới đàm phán.

Tờ New York Post mô tả những bình luận này là một "tuyên bố gây sốc", xuất phát từ "thông tin tình báo mới của Mỹ cho thấy Điện Kremlin đang gặp khó khăn về kinh tế và trên chiến trường".

Tờ báo cho biết, đánh giá của ông Trump về khả năng giành lại lãnh thổ của Ukraine là một "động thái chiến lược" nhằm lôi kéo Nga vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, tờ báo không cung cấp chi tiết về thông tin tình báo đằng sau tuyên bố này.

Minh Hạnh
Reuters, New York Post
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Điện Kremlin #xung đột Nga - Ukraine #Nga #Mỹ

