Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo từ hệ thống phóng di động đường sắt

Quỳnh Như

TPO - Ấn Độ thông báo đã phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-Prime, tầm bắn lên tới 2.000 km từ hệ thống phóng trên đường sắt.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo, hôm thứ Tư (24/9), Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phối hợp với Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược Ấn Độ (SFC) đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-Prime từ hệ thống phóng di động trên đường sắt.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cho biết: "Quỹ đạo tên lửa đã được theo dõi bởi nhiều trạm radar mặt đất và đạt được tất cả các nhiệm vụ. Cuộc thử nghiệm thành công đã đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia có năng lực phát triển hệ thống phóng tên lửa đặt trong ống phóng từ mạng lưới đường sắt".

Agni-Prime (hay Agni-P), được thiết kế với tầm bắn từ 1.000km đến 2.000km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là lần thử nghiệm thành công thứ ba của tên lửa này trong năm 2025, đưa nó tiến gần hơn đến việc được đưa vào biên chế trong lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Tên lửa Agni-Prime, tích hợp hệ thống đẩy mới cũng như hệ thống dẫn đường và định vị tiên tiến, dự kiến sẽ dần thay thế tên lửa Agni-I (tầm bắn 700 km) và Agni-2 (tầm bắn 2.000 km).

Được biết, trong biên chế của SFC đang có các tên lửa Prithvi-2 (350 km), Agni-3 (3.000 km), Agni-4 (4.000 km) và Agni-5 (tầm bắn liên lục địa).

Quỳnh Như
Times of India
#Ấn Độ #tên lửa đạn đạo #Agni-Prime #phóng tên lửa #quốc phòng #hệ thống chiến lược

Xem thêm

Cùng chuyên mục