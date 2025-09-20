Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ấn Độ nhắc nhở Ả-rập Xê-út về thoả thuận với Pakistan

Bình Giang

TPO - Ấn Độ bày tỏ hy vọng Ả-rập Xê-út sẽ lưu ý đến lợi ích chung và "những điểm nhạy cảm" sau vương quốc này ký thoả thuận phòng thủ chung với Pakistan – kẻ thù truyền kiếp của Ấn Độ.

img-0198.jpg
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thái tử Ả-rập Xê-út trong cuộc gặp tại Jeddah, ngày 22/4. (Ảnh: Reuters)

Ngày 17/9, Ả-rập Xê-út và Pakistan - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - ký hiệp ước phòng thủ chung. Dù ít nội dung cụ thể của thoả thuận được công bố, giới phân tích cho rằng khuôn khổ này thực tế sẽ giúp Riyadh có một lá chắn hạt nhân.

Thoả thuận quy định rằng bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào một trong hai quốc gia sẽ được coi là hành động tấn công cả hai. Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh đầy bất ổn ở Trung Đông, và chỉ vài tháng sau khi xảy ra cuộc xung đột đẫm máu giữa Ấn Độ và Pakistan

"Ấn Độ và Ả-rập Xê-út có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng và đã được củng cố đáng kể trong vài năm qua. Chúng tôi hy vọng mối quan hệ đối tác chiến lược này sẽ chú ý đến lợi ích chung và những điểm nhạy cảm", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo hằng tuần ngày 19/9.

Ả-rập Xê-út là một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu sang Ấn Độ. Trong năm nay, hai nước đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác cung cấp dầu thô và khí hóa lỏng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, hai bên cũng đang tìm hiểu các dự án chung về xây dựng nhà máy lọc dầu và hóa dầu.

Ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết sẽ nghiên cứu những tác động mà thoả thuận có thể tạo ra với New Delhi.

Là một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Á, nhưng Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất có vũ khí hạt nhân và quân đội gồm hơn 600.000 binh lính để có thể đối phó với đối thủ Ấn Độ lớn mạnh hơn nhiều lần.

Giữa hai nước láng giềng đã xảy ra 3 cuộc chiến tranh lớn và nhiều cuộc đụng độ, gần đây nhất là cuộc xung đột kéo dài 4 ngày hồi tháng 5 năm nay.

Bình Giang
Reuters
#Ấn Độ #Ả-rập Xê-út #Pakistan #Thoả thuận phòng thủ chung #Vũ khí hạt nhân

