Mỹ trừng phạt Tổng thống Colombia vì phát ngôn 'khiêu khích'

Minh Hạnh

TPO - Mỹ cho biết sẽ thu hồi thị thực của Tổng thống Colombia Gustavo Petro, sau khi ông xuống đường biểu tình ủng hộ Palestine tại New York, và kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

np3aviwjhno67of3kwbpcoc65i.jpg
Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi sẽ thu hồi thị thực của ông Petro do những hành động liều lĩnh và khiêu khích của ông ấy”, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên X.

Trước đó, ông Petro đã phát biểu giữa đám đông người biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, kêu gọi thành lập một lực lượng vũ trang toàn cầu với ưu tiên giải phóng người Palestine, đồng thời nói thêm: "Lực lượng này phải lớn hơn lực lượng của Mỹ”.

“Đó là lý do vì sao, từ New York, tôi kêu gọi tất cả các binh sĩ Mỹ không chĩa súng vào người dân. Đừng tuân theo mệnh lệnh của ông Trump. Hãy tuân theo mệnh lệnh của nhân loại”, ông Petro nói bằng tiếng Tây Ban Nha.

Hiện không rõ ông Petro có còn ở New York hay không. Văn phòng của ông và Bộ Ngoại giao Colombia không trả lời yêu cầu bình luận.

Ông Petro - vị tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia và là người phản đối mạnh mẽ cuộc chiến của Israel tại Dải Gaza - đã chỉ trích ông Trump trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9. Ông cũng lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào các tàu bị tình nghi buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe.

Mỹ là đối tác thương mại chính của Colombia và là đồng minh lớn nhất của nước này trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, nhưng quan hệ Mỹ - Colombia đã trở nên căng thẳng sau khi Trump trở lại nhiệm sở vào tháng 1.

Thời điểm đó, Tổng thống Petro đã từ chối tiếp nhận các chuyến bay quân sự chở người bị trục xuất trong chiến dịch trấn áp nhập cư của ông Trump.

Tuy nhiên, ông Petro đã nhanh chóng thay đổi quyết định và đồng ý tiếp nhận người nhập cư, sau khi cả hai nước đe dọa áp thuế quan lên nhau và Mỹ hủy bỏ các cuộc hẹn cấp thị thực cho người Colombia.

Tháng này, ông Trump đã đưa Colombia vào danh sách các quốc gia mà Washington cho là không tuân thủ các thỏa thuận chống ma túy.

Minh Hạnh
Reuters
