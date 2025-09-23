Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu tại một hội nghị Liên Hợp Quốc về giải pháp hai nhà nước ở New York ngày 22/9.

Một lá cờ Palestine treo tại Place de la Republique như một phần của cuộc biểu tình yêu cầu "công nhận Nhà nước Palestine" ở Paris (Pháp) vào ngày 21/9. (Ảnh: Getty Images)

Việc công nhận Nhà nước Palestine là "giải pháp duy nhất cho phép Israel sống trong hòa bình", ông Macron nói, gọi động thái này là "thất bại của Hamas". "Chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ tiềm năng về một giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine cùng chung sống hòa bình và an ninh", ông nói thêm.

Việc công nhận này "không làm mất đi bất cứ quyền lợi nào của người dân Israel, những người mà Pháp đã ủng hộ ngay từ ngày đầu tiên", ông Macron nhấn mạnh.

Trước đó, Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha đã chính thức công nhận Palestine vào ngày 21/9.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng do điều kiện nhân đạo xấu đi ở Dải Gaza.

Ông Macron cảm ơn các quốc gia đã công nhận Palestine, tuyên bố rằng họ đã "đưa ra lựa chọn có trách nhiệm, lựa chọn cần thiết, lựa chọn hòa bình".

Đầu tháng này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ủng hộ áp đảo một nghị quyết kêu gọi giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Ngoài Mỹ và Israel, chỉ có 8 quốc gia khác phản đối nghị quyết, bao gồm cả các quốc đảo xa xôi ở Thái Bình Dương là Palau, Tonga, Micronesia và Nauru.

Ngày 7/10/2023, phong trào Hamas tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin, đưa về Dải Gaza.

Để đáp trả, Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza, khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng đến thời điểm hiện tại. Chiến dịch của Israel cũng đẩy Dải Gaza vào một thảm họa nhân đạo, dẫn đến áp lực quốc tế ngày càng tăng lên Tây Jerusalem để chấm dứt chiến dịch.

Kể từ đó, nhiều quốc gia đã lên án hành động của Israel và tuyên bố công nhận tư cách nhà nước của Palestine.

