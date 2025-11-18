Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hội đồng Bảo an thông qua đề xuất của Mỹ về tương lai Dải Gaza

Minh Hạnh

TPO - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và cho phép thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại vùng đất này.

yl3nxzdaybjgldxmnqkof2quly.jpg
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Waltz phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 17/11. (Ảnh: Reuters)

Tháng trước, Israel và nhóm chiến binh Hamas đã nhất trí về giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 20 điểm của ông Trump dành cho Dải Gaza, bao gồm một lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận thả con tin. Nhưng nghị quyết của Liên Hợp Quốc được coi là rất quan trọng để hợp pháp hóa một cơ quan quản lý chuyển tiếp, và trấn an các quốc gia đang cân nhắc việc gửi quân đến Dải Gaza.

Nội dung nghị quyết nêu rõ, các quốc gia thành viên có thể tham gia Hội đồng Hòa bình, được hình dung như một cơ quan chuyển tiếp giám sát việc tái thiết và phục hồi kinh tế Dải Gaza. Nghị quyết cũng cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế hoạt động, đảm bảo quá trình phi quân sự hóa Dải Gaza, bao gồm cả việc giải giáp vũ khí và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự.

Kế hoạch 20 điểm của ông Trump được đưa vào phụ lục của nghị quyết.

Nga, quốc gia nắm quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, trước đó tỏ ý phản đối nghị quyết, nhưng cuối cùng đã bỏ phiếu trắng, cho phép nghị quyết được thông qua.

Chính quyền Palestine tuần trước đã ra tuyên bố ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo.

Nghị quyết này đã gây tranh cãi ở Israel vì đề cập đến khả năng Palestine trở thành một nhà nước trong tương lai.

Nghị quyết nêu rõ "cuối cùng, sẽ có thể có các điều kiện cho cho một con đường đáng tin cậy dẫn đến quyền tự quyết và tư cách nhà nước của Palestine”, sau khi Chính quyền Palestine thực hiện chương trình cải cách và quá trình tái phát triển Dải Gaza được thúc đẩy.

“Mỹ sẽ thiết lập một cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine để thống nhất về đường hướng chính trị cho sự chung sống hòa bình và thịnh vượng”, nghị quyết nêu rõ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dưới áp lực từ các thành viên cánh hữu trong chính phủ của mình, tuyên bố hôm 16/11 rằng Israel vẫn phản đối một nhà nước Palestine và cam kết phi quân sự hóa Dải Gaza "dù dễ hay khó".

Minh Hạnh
Reuters
#Israel #Dải Gaza #Palestine #phong trào Hamas #Liên Hợp Quốc #Hội đồng Bảo an #Nga

