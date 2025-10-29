Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Quân đội Israel tấn công Dải Gaza, Tổng thống Mỹ lên tiếng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/10 cho biết, lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza vẫn đang được duy trì sau khi chính quyền địa phương báo cáo 26 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

6900dfcb2030270baa3ceff8.jpg
(Ảnh: Getty Images)

Máy bay Israel đã không kích Dải Gaza hôm 28/10 sau khi Israel cáo buộc nhóm chiến binh Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết các cuộc không kích đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Bình luận về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một: “Theo những gì tôi biết, các chiến binh đã loại bỏ một binh sĩ Israel. Vì vậy, phía Israel đã đáp trả. Các bạn phải hiểu rằng Hamas chỉ là một phần rất nhỏ của hòa bình ở Trung Đông, và họ phải hành xử đúng mực”.

Theo các nhân chứng, cuộc tấn công của máy bay Israel tiếp tục diễn ra vào sáng sớm 29/10 trên khắp Dải Gaza.

Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã ra lệnh "tấn công ngay lập tức”.

Tuyên bố không đưa ra lý do cụ thể cho các cuộc tấn công, nhưng một quan chức quân sự Israel cáo buộc Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn bằng cách thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel tại Dải Gaza.

Hamas phủ nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào lực lượng Israel. Nhóm này cũng cho biết trong một tuyên bố rằng họ vẫn cam kết với thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn đã có hiệu lực vào ngày 10/10, chấm dứt hai năm xung đột giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza. Nhưng từ đó đến nay, cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Israel #Dải Gaza #xung đột #Trung Đông

