Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc với nhiều kỳ vọng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hàn Quốc vào hôm nay (29/10), chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á, và dự kiến sẽ tham dự các cuộc gặp gỡ quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Trump dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của các CEO và gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ở Gyeongju.

Trọng tâm của chương trình nghị sự sẽ là thỏa thuận thương mại vẫn còn đang bỏ ngỏ giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hai quốc gia đồng minh đã công bố một thỏa thuận vào tháng 8, theo đó Hàn Quốc sẽ tránh được mức thuế quan cao bằng cách đồng ý đầu tư lên tới 350 tỷ đô la vào Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về khoản đầu tư này vẫn chưa mang lại kết quả.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng có thể sẽ thảo luận về những nỗ lực xoa dịu mối quan hệ với Triều Tiên. Ông Trump đã nhiều lần thúc đẩy việc tổ chức một cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm này, nhưng chưa có bình luận công khai nào từ Bình Nhưỡng. Chủ tịch Kim trước đó nói rằng ông có thể sẵn sàng đàm phán nếu Washington ngừng gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, ông Trump dự kiến sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số nước, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc gặp tiềm năng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hôm 26/10, các nhà đàm phán từ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã thảo luận về khuôn khổ cho một thỏa thuận nhằm tạm dừng việc tăng thuế quan của Mỹ và kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Thông tin này đã khiến chứng khoán châu Á tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

Hàn Quốc là điểm dừng chân cuối cùng của tổng thống Mỹ trong chuyến công du châu Á.

Trước đó tại Malaysia, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố một loạt các thỏa thuận thương mại bên lề hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và chứng kiến việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia sau xung đột biên giới.

Tại Nhật Bản, ông Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này - bà Sanae Takaichi, hoan nghênh cam kết của bà về việc đẩy nhanh việc tăng cường quân sự, ký kết các thỏa thuận về thương mại và đất hiếm.

Bà Takaichi hoan nghênh nỗ lực của ông Trump trong việc giải quyết các xung đột toàn cầu, đồng thời cam kết sẽ đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.

Mỹ và Nhật Bản cũng đã công bố danh sách các dự án trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản quan trọng.