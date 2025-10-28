Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thăm tàu sân bay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Căn cứ Hải quân Yokosuka ở miền trung Nhật Bản và phát biểu trước 6.000 quân nhân Mỹ trên tàu USS George Washington.

Tổng thống Mỹ Trump đến căn cứ bằng trực thăng Marine One cùng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, và tham dự một lễ đón trên boong tàu USS George Washington.

Chuyến thăm của ông Trump là một phần trong chương trình phô trương lực lượng của cả hai nước theo chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh”. Hiện có 55.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản.

6900782e73c27324b16e7ecc.jpg
69007ca17d9f022f4357a9e2.jpg
Ông Trump và bà Takaichi trên boong tàu USS George Washington. (Ảnh: Reuters)

Bắt đầu bài phát biểu, ông Trump nói: “Không giống như các chính quyền trước, khi nói đến việc bảo vệ nước Mỹ, chúng tôi không chính trị hóa vấn đề. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước bằng mọi cách”.

Ông Trump mời bà Takaishi bước lên sân khấu và gọi nữ thủ tướng là “người chiến thắng”. Sau đó, ông nói về việc có một “tình bạn đẹp” với Nhật Bản. "Tôi vô cùng coi trọng Nhật Bản, và tôi thực sự kính trọng vị thủ tướng mới tuyệt vời này, vị nữ thủ tướng đầu tiên", ông nói.

Đứng cạnh ông Trump, bà Takaichi đã có bài phát biểu ngắn trước các quân nhân Mỹ. "Giờ đây, chúng ta đang đối mặt với một môi trường an ninh nghiêm trọng chưa từng có. Hòa bình không thể chỉ được gìn giữ bằng lời nói. Nó chỉ có thể được bảo vệ khi có quyết tâm và hành động kiên định", bà nói.

Theo bà Takaichi, sự hợp tác đa tầng giữa Nhật Bản và Mỹ là điều giúp đảm bảo uy tín của hai quốc gia. “Nhật Bản cam kết củng cố cơ bản năng lực phòng thủ của mình, sẵn sàng đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình và ổn định của khu vực”.

690072eb2c1e7089394ecdac.jpg
69007e4fa99a6787b69ceac4.jpg
69007bf47d9f022f4357a9d4.jpg
Ông Trump dành lời khen ngợi bà Takaichi trong bài phát biểu ngày 28/10. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong bài phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Trump thông báo ông vừa phê duyệt lô tên lửa đầu tiên chuyển giao cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản để sử dụng trên máy bay F-35, nhưng không nêu rõ loại tên lửa cụ thể cũng như số lượng. “Và chúng sẽ đến trong tuần này, tức là vượt tiến độ. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với Thủ tướng Takaichi rằng hãy chờ đợi những tên lửa đó, Mỹ sẽ chuyển chúng ngay lập tức".

Ông Trump cũng cho biết, bà Takaichi đã nói với ông trong cuộc họp trước đó rằng hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào Mỹ. "Tôi vừa được thủ tướng thông báo rằng Toyota sẽ đặt các nhà máy xe hơi trên khắp nước Mỹ với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la. Hãy mua một chiếc Toyota", ông Trump thúc giục các binh sĩ.

Tuyên bố này cho thấy chính sách thuế quan của ông Trump đã định hình lại các liên minh ở nước ngoài và thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới đàm phán với Washington thông qua đầu tư trong nước.

Phản ứng của Trung Quốc

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 28/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun kêu gọi Nhật Bản "tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của các nước láng giềng", sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết sẽ hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thúc đẩy một khu vực châu Á - Thái Bình Dương "tự do và rộng mở".

"Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản thực sự tôn trọng mối quan ngại về an ninh của các nước láng giềng, kiên trì con đường phát triển hòa bình, giành được lòng tin của các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế thông qua các hành động cụ thể", ông Guo nói.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
