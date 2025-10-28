Ngoại trưởng Mỹ - Trung điện đàm trước cuộc gặp quan trọng của hai nhà lãnh đạo

TPO - Trung Quốc hy vọng có thể đạt được các thỏa thuận chung với Mỹ để "chuẩn bị cho các cuộc tương tác cấp cao" giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm ngày 27/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Vương Nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump “đã có những trao đổi sâu rộng và tôn trọng lẫn nhau”. Ông gọi mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo là “tài sản chiến lược quý giá nhất trong quan hệ Mỹ - Trung”.

Cuộc điện đàm của ông Vương Nghị và ông Marco Rubio diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30/10, bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận thông tin về cuộc gặp, nhưng Nhà Trắng trước đó đã tuyên bố hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngắn, rằng ông Rubio và ông Vương đã thảo luận về "tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Trung và cuộc gặp sắp tới" giữa các nhà lãnh đạo hai nước, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Các nhà đàm phán của hai nước đã gặp nhau tại Malaysia vào cuối tuần trước để thảo luận về một thỏa thuận thương mại khung, bao gồm thương vụ đậu nành và TikTok.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bùng phát trở lại trong những tuần gần đây sau một thời gian tương đối yên ắng, với việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát đất hiếm và Washington tiếp tục áp dụng thêm phí cảng đối với tàu thuyền Trung Quốc, châm ngòi cho các biện pháp trả đũa lẫn nhau.

Ông Vương Nghị cho biết: "Quan hệ thương mại và kinh tế Trung Quốc - Mỹ đã trải qua một số bước ngoặt. Hai bên đã làm rõ lập trường và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong các cuộc đàm phán thương mại tại Kuala Lumpur”.

Theo ông, quan hệ song phương có thể tiến triển miễn là cả hai bên "cam kết giải quyết xung đột thông qua đối thoại và từ bỏ việc gây áp lực tùy tiện".

Trên đường đến Nhật Bản ngày 27/10, ông Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được một thỏa thuận thương mại.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Craig Singleton - một chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ ở Washington, bất kỳ thỏa thuận thương mại nào của Mỹ với Bắc Kinh đều có thể chỉ mang lại sự ổn định ngắn hạn trong quan hệ giữa hai nước.

“Hai bên đều đang kiểm soát sự biến động, điều chỉnh mức độ hợp tác vừa đủ để tránh khủng hoảng trong khi sự cạnh tranh sâu sắc hơn vẫn tiếp diễn", ông nói.