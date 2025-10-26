Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ và Trung Quốc nhất trí thoả thuận khung về thuế quan

Bình Giang

TPO - Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận khung sơ bộ về thuế quan, sau 2 ngày đàm phán tại Kuala Lumpur, Malaysia, báo hiệu bước hạ nhiệt trước khi lãnh đạo cấp cao nhất của hai bên có thể gặp nhau.

screen-shot-2025-10-26-at-50601-pm.png
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vẫy tay chào sau khi rời cuộc họp ở Kuala Lumpur, ngày 26/10. Ảnh: EPA

Đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu tham dự cuộc đàm phán tại Malaysia, trước khi thỏa thuận đình chiến thuế quan tạm thời hết hạn vào ngày 10/11.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc đàm phán ngày 26/10, nhà đàm phán thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương (Li Chenggang) cho biết hai bên đã đạt được "đồng thuận sơ bộ" và thoả thuận này sẽ được hai bên phê duyệt trong nước.

Ông mô tả phía Mỹ "cứng rắn" và phía Trung Quốc "kiên định" trong các cuộc đàm phán "sâu sắc". Ông cho biết hai bên đều "tin rằng mối quan hệ Trung - Mỹ ổn định tốt cho cả hai bên".

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói: "Chúng tôi đã dành nhiều thời gian vào tối qua. Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian vào sáng nay, đã thảo luận về một khuôn khổ. Tôi nghĩ chúng tôi đang tiến tới những chi tiết cuối cùng của thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo có thể xem xét và quyết định xem có muốn thực hiện cùng nhau hay không".

"Đó là cuộc thảo luận rộng rãi về tất cả các chủ đề. Chúng tôi đã nói về việc gia hạn thoả thuận đình chiến. Tất nhiên chúng tôi đã nói về đất hiếm... Và tôi nghĩ chúng tôi đã đến thời điểm mà các nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc họp hiệu quả”, ông Greer nói thêm.

Đây là vòng đàm phán trực tiếp thứ 5 giữa ông Hà và ông Bessent từ đầu năm nay, sau thời gian hai bên đều dường như không muốn nhượng bộ đáng kể trong các vấn đề kinh tế quan trọng.

Việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế quan với hàng hoá Trung Quốc là hai vấn đề nổi cộm nhất. Ông Hà và ông Bessent đã có cuộc họp tương tự tại Madrid tháng trước, nơi họ được nói là đã đạt được quan điểm chung về vấn đề TikTok.

Trước đó, khi gặp nhau tại Stockholm vào tháng 7, họ đồng ý gia hạn việc áp thuế thêm 90 ngày, cho đến ngày 10/11.

Mọi sự chú ý đang dồn về Hàn Quốc, nơi Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ gặp nhau trong tuần tới - lần đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Nhà Trắng cho biết cuộc gặp tại Busan sẽ diễn ra trước khi hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) khai mạc.

Tổng thống Trump nói rằng ông nghĩ cuộc gặp với Tập sẽ mang lại một thỏa thuận cho hai nước. Phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận cuộc gặp.

Nhà lãnh đạo Mỹ đang có mặt tại Kuala Lumpur để tham dự hội nghị cấp cao của ASEAN.

Bình Giang
SCMP
#Thoả thuận thương mại #Thoả thuận Mỹ - Trung #Chiến tranh thương mại #Chiến tranh thuế quan #Thương chiến Mỹ - Trung

