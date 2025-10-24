Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chấm dứt đàm phán thương mại với Canada vì đoạn quảng cáo

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt “tất cả đàm phán thương mại” với Canada, vì một quảng cáo trên truyền hình Canada mà ông cho rằng đã “xuyên tạc sự thật” và là “hành vi nghiêm trọng” nhằm tác động đến các phán quyết của tòa án Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump đăng thông tin này trên mạng xã hội sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu sang các quốc gia ngoài Mỹ, do lo ngại các mức thuế quan mà ông Trump áp đặt.

Việc ông Trump đột ngột tuyên bố chấm dứt đàm phán có thể khiến căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng leo thang hơn nữa, sau nhiều tháng âm ỉ.

“Quỹ Ronald Reagan vừa thông báo rằng Canada đã sử dụng trái phép một quảng cáo GIẢ MẠO, trong đó có hình ảnh Ronald Reagan phát biểu tiêu cực về thuế quan”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

“Quảng cáo đó có giá 75.000 USD. Họ chỉ làm vậy để can thiệp vào các quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ và các tòa khác. THUẾ QUAN RẤT QUAN TRỌNG VỚI AN NINH QUỐC GIA VÀ NỀN KINH TẾ MỸ. Dựa trên hành vi nghiêm trọng của họ, MỌI ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI VỚI CANADA CHÍNH THỨC BỊ CHẤM DỨT”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Văn phòng của Thủ tướng Carney chưa phản hồi về diễn biến này. Ông dự kiến sẽ rời Canada vào sáng 24/10 để tới châu Á dự thượng đỉnh APEC, và ông Trump cũng lên đường vào tối cùng ngày.

Tối 23/10, Quỹ Tổng thống Ronald Reagan đăng trên mạng xã hội X, rằng một quảng cáo do chính quyền tỉnh Ontario thực hiện đã “xuyên tạc bài phát biểu của Tổng thống Reagan về thương mại tự do và công bằng ngày 25/4/1987”.

Quỹ cho biết Ontario không xin phép sử dụng hoặc chỉnh sửa nội dung bài phát biểu, đồng thời tuyên bố đang “xem xét các biện pháp pháp lý” và mời công chúng xem bản video gốc chưa chỉnh sửa.

Đầu tháng này, Thủ tướng Carney gặp Tổng thống Trump để nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại, trong bối cảnh Mỹ, Canada và Mexico chuẩn bị xem xét lại Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada.

Hiện tại, hơn 3/4 hàng xuất khẩu của Canada được bán sang Mỹ, với giá trị khoảng 3,6 tỷ USD.