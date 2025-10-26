Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Mỹ Trump chứng kiến Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố hoà bình

Bình Giang

TPO - Hôm nay (26/10), Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, chính thức chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia ký thoả thuận dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thỏa thuận được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký kết bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, với sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN năm 2025, và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh việc Campuchia và Thái Lan ký thoả thuận hoà bình lần này minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, cũng như sự can đảm trong việc lựa chọn hoà giải, hoà bình.

Lễ ký kết là kết quả của những nỗ lực quốc tế do Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khởi xướng.

Thỏa thuận được xây dựng dựa trên thỏa thuận ngừng bắn cách đây 3 tháng trước, khi nhà lãnh đạo Mỹ trực tiếp thúc giục hai bên chấm dứt thù địch hoặc Mỹ sẽ đóng băng các cuộc đàm phán thương mại.

"Cả hai nước đều đồng ý chấm dứt mọi hành động thù địch và nỗ lực xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp", Tổng thống Trump phát biểu tại lễ ký kết.

Theo thỏa thuận, Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) sẽ được thành lập để giám sát và xác minh việc thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn. AOT sẽ triển khai lực lượng từ các quốc gia thành viên ASEAN để đảm bảo hòa bình được duy trì.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cảm ơn Tổng thống Trump vì những nỗ lực của ông, cho biết ông đã đề cử nhà lãnh đạo Mỹ cho Giải Nobel Hòa bình "để thể hiện lòng biết ơn của nhân dân Campuchia".

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết thoả thuận "phản ánh ý chí chung của chúng ta nhằm giải quyết các bất đồng một cách hòa bình, tôn trọng hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

