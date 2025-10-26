Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN

Bình Giang
TPO - Hôm nay (26/10), Timor Leste chính thức gia nhập và trở thành quốc gia thành viên ASEAN thứ 11, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Cột mốc này được đánh dấu bằng lễ ký Tuyên bố kết nạp Timor Leste vào ASEAN, với sự chứng kiến của lãnh đạo 10 quốc gia thành viên.

screen-shot-2025-10-26-at-104433-am.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định việc Timor Leste được kết nạp mang lại ý nghĩa mới cho tầm nhìn của khối, đại diện cho mục tiêu dài hạn là xây dựng một cộng đồng khu vực hòa bình, ổn định, toàn diện và thịnh vượng.

Thủ tướng Malaysia cho biết, vị trí này “hoàn thiện gia đình ASEAN, tái khẳng định vận mệnh chung và ý thức sâu sắc về tình đoàn kết khu vực của chúng ta", đồng thời nhấn mạnh “sự phát triển và quyền tự chủ chiến lược của Timor Leste sẽ nhận được sự ủng hộ vững chắc và lâu dài."

Timor Leste giành được độc lập năm 2002, trở thành quốc gia có chủ quyền đầu tiên của thế kỷ XXI. Kể từ đó, việc gia nhập ASEAN đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của đất nước.

215ef3bb-cf5b-4be8-82c6-178273c20029.jpg
Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/10.

Năm 2011, Timor Leste chính thức nộp đơn xin gia nhập ASEAN. Năm 2022, ASEAN cấp quy chế quan sát viên cho Timor Leste, cho phép nước này tham dự tất cả các cuộc họp của ASEAN, bao gồm Hội nghị Cấp cao ASEAN và các diễn đàn liên quan.

Việc kết nạp Timor Leste đánh dấu lần mở rộng đầu tiên của ASEAN kể từ năm 1999. Việc kết nạp Timor Leste không chỉ mở rộng không gian địa chính trị và kinh tế của ASEAN, mà còn thể hiện tinh thần gắn kết và chia sẻ trong quá trình phát triển khu vực.

