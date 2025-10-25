Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN

TPO - Tối 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres rời Hà Nội sang Kuala Lumpur, Malaysia, tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký LHQ António Guterres lên đường sang Malaysia dự các hội nghị cấp cao của ASEAN. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký LHQ António Guterres chủ trì và tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan là chuỗi hội nghị quan trọng nhất, quy mô lớn nhất trong năm của ASEAN, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste, lãnh đạo các nước đối tác, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.

Trong bối cảnh biến động địa chính trị, địa kinh tế diễn ra nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột bùng phát, leo thang ở nhiều khu vực; kinh tế toàn cầu tiềm ẩn rủi ro; các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng; các thể chế đa phương phải đối mặt nhiều vấn đề về suy giảm niềm tin và sức ép cải tổ, ASEAN tiếp tục là điểm sáng và động lực của hợp tác đa phương, giữ vững đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm, đạt nhiều kết quả thực chất.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, các cơ chế của ASEAN nhận được sự ủng hộ, quan tâm và tham gia của các đối tác, nhất là các nước lớn, cho thấy ASEAN tiếp tục phát huy năng lực “quy tụ”, khẳng định vai trò và sự tin cậy với các nước về khả năng điều hòa, thích ứng linh hoạt và duy trì cân bằng trong quan hệ đối tác.

Diễn ra vào đúng thời điểm ASEAN chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới, với Tầm nhìn mới, các hội nghị lần này sẽ là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi các quyết sách chiến lược, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển, đồng thời thúc đẩy các liên kết khu vực thực chất và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các lãnh đạo ASEAN, các quốc gia đối tác và tổ chức quốc tế, qua đó cùng trao đổi, đề xuất các sáng kiến để thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đang đặt ra hiện nay cho ASEAN và khu vực.