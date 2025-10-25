Thủ tướng Phạm Minh Chính: Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam vinh dự lớn

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam vẫn đứng vững và phát triển ổn định trong bối cảnh khó khăn của tình hình thế giới, đồng thời tiếp tục là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việc Liên Hợp Quốc (LHQ) dành cho Việt Nam vinh dự lớn - chủ trì Lễ mở ký Công ước Hà Nội - thể hiện sự tin tưởng Việt Nam.

Ngày 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres có cuộc gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký LHQ đến cuộc họp báo quốc tế. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng đông đảo bạn bè quốc tế đến Việt Nam để hiểu hơn về truyền thống hiếu khách của đất nước, con người Việt Nam cũng như truyền thống của Thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình với hàng nghìn năm văn hiến.

Thủ tướng nhấn mạnh, Công ước Hà Nội dù được ký kết ở nơi cách xa trụ sở LHQ nhưng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nước trên thế giới, thể hiện ở sự tham dự đông đảo của đại diện đến từ hơn 100 quốc gia, và 65 quốc gia đã ký Công ước. Con số này cũng cho thấy tầm quan trọng của Công ước Hà Nội, khi an ninh mạng không phải là vấn đề của riêng quốc gia nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, không có quốc gia, cá nhân nào an toàn khi quốc gia, cá nhân khác bị đe doạ trên không gian mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm nay Việt Nam kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, thể hiện khát vọng vươn lên, tự lực và tự cường của dân tộc. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay của tình hình quốc tế, Việt Nam vẫn đứng vững, phát triển ổn định, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Việt Nam đảm bảo độc lập, chủ quyền, trật tự an toàn xã hội; xếp thứ 16 trên toàn cầu về an ninh mạng.

Việt Nam kiên định chính sách là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng cảm ơn LHQ dành cho Việt Nam một vinh dự lớn, trở thành nước chủ trì Lễ mở ký Công ước, thể hiện sự tin tưởng của LHQ dành cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại họp báo, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres bày tỏ vinh dự khi có mặt tại Hà Nội để chứng kiến lễ ký Công ước – hiệp ước toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt nhằm bảo vệ con người trong thế giới số, đồng thời là văn kiện đầu tiên về tư pháp hình sự được thông qua sau hơn 2 thập kỷ.

Tổng Thư ký nhấn mạnh, Lễ mở ký là một dấu mốc lịch sử và điều ý nghĩa là sự kiện này diễn ra tại Việt Nam – quốc gia đã chủ động nắm bắt công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng số của thế giới.

Ông cho biết, Công ước mang đến cho các quốc gia một công cụ mạnh mẽ để phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mạng, đồng thời bảo vệ quyền con người trên không gian mạng. Công ước cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ chứng cứ kỹ thuật số xuyên biên giới – một trong những rào cản lớn nhất đối với công lý cho đến nay. Công ước cũng thiết lập mạng lưới hợp tác 24/7 giúp các quốc gia lần theo dấu vết dòng tiền, xác định thủ phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong một điều ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận bị coi là tội hình sự – chiến thắng lớn cho các nạn nhân của bạo lực mạng.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Như Ý

Theo ông António Guterres, Công ước này không chỉ là văn bản pháp lý, mà còn là một lời cam kết, rằng không một quốc gia nào, dù quy mô hay trình độ phát triển ra sao, sẽ bị bỏ lại đơn độc trước tội phạm mạng; rằng quyền riêng tư, phẩm giá và an toàn của con người phải được bảo đảm cả trong đời thực và trên không gian mạng, và rằng chủ nghĩa đa phương vẫn có thể mang lại những giải pháp thực chất cho những thách thức phức tạp nhất của thời đại.

Theo Tổng thư ký, giờ đây, điều quan trọng là biến những chữ ký hôm nay thành hành động cụ thể. Công ước cần được phê chuẩn nhanh chóng, triển khai đầy đủ, và được hỗ trợ bằng nguồn lực, đào tạo và công nghệ, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển. LHQ sẽ đồng hành cùng các nước trong quá trình này, thông qua Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan khu trưng bày các thành tựu của LHQ trong 80 năm. Ảnh: Như Ý

Trả lời câu hỏi của phóng viên về quan hệ Việt Nam – LHQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành quả lớn nhất là Việt Nam nhận được là cơ hội hội nhập với quốc tế, dân tộc hóa nền văn minh của thế giới vào Việt Nam, học hỏi kinh nghiệm từ thế giới để vận dụng vào Việt Nam. LHQ góp phần giúp Việt Nam ổn định, phát triển như hiện nay. Việt Nam nghiêm túc thực hiện các quyết định của LHQ một cách hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức liên chính phủ lớn nhất hành tinh, xây dựng thể chế LHQ với mục tiêu chung là bảo vệ hòa bình và thúc đẩy phát triển.

“Công ước Hà Nội thể hiện sự gửi gắm, tin tưởng cũng như tình cảm của LHQ và các nước dành cho Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", Thủ tướng nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh Công ước bảo vệ quyền con người, các quy trình điều tra hình sự cũng sẽ tuân thủ quy trình riêng và tôn trọng tuyệt đối quyền con người.