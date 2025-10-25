Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chủ trì Lễ ký Công ước Hà Nội

TPO - Sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres đồng chủ trì Lễ ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, với chủ đề “Chống tội phạm mạng – chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai”.

Tham dự sự kiện có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện ký kết văn kiện quốc tế của LHQ, có quy mô, sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, là sự kiện đối ngoại đa phương lớn, có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam trong năm 2025.

Trong thông điệp nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với LHQ là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hoà bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau”.

Một số hình ảnh trước khi diễn ra Lễ mở ký:

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký LHQ António Guterres đến Lễ mở ký. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới dự Lễ mở ký. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch nước Lương Cường đón đại diện cấp cao các quốc gia và tổ chức đến dự Lễ mở ký. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ António Guterres chụp ảnh chung cùng lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế đến dự Lễ mở ký. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ cùng đông đảo đại diện các quốc gia và tổ chức dự Lễ mở ký. Ảnh: Như Ý