Chủ tịch nước đề xuất 5 trọng tâm hợp tác với Liên Hợp Quốc

TPO - Trong cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam với LHQ thời gian tới.

Lễ đón Tổng Thư ký LHQ António Guterres. Ảnh: Như Ý

Chiều nay, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres, nhân dịp người đứng đầu tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng.

Sau lễ đón được tổ chức trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng Thư ký LHQ António Guterres.



Nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký António Guterres thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai và dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ và Việt Nam mới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, phản ánh hành trình phát triển song hành giữa Việt Nam và LHQ.

Bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và LHQ qua gần năm thập kỷ, Chủ tịch nước cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của LHQ trong suốt gần năm thập kỷ qua cũng như sự ủng hộ và tình cảm của cá nhân Tổng Thư ký Guterres dành cho Việt Nam.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam trong chuyến thăm chính thức lần thứ hai; cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị dành cho Tổng Thư ký và đoàn đại biểu cấp cao LHQ.

Tổng Thư ký bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt trước cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước của Việt Nam, cũng như kỳ tích phát triển và mục tiêu đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký LHQ António Guterres tại cuộc hội đàm. Ảnh: Như Ý

Tổng Thư ký cũng đánh giá cao vai trò, vị thế, uy tín và những đóng góp tích cực, nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua đối với công việc chung của LHQ trên tất cả các lĩnh vực trụ cột, nổi bật là việc chủ trì tổ chức Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Tổng Thư ký Guterres khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm, hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam; bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, vị thế và tiếng nói của mình tại LHQ, đóng vai trò tiên phong góp phần định hình một thế giới đa cực, trong đó chủ nghĩa đa phương và các cơ chế quản trị toàn cầu hoạt động hiệu quả hơn, vai trò xứng đáng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi được đề cao hơn.

Sẵn sàng tiếp nhận trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc

Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam với LHQ thời gian tới.

Một là, cần cải tổ LHQ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa các nguồn lực, trong quá trình này, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận nếu LHQ muốn đặt trụ sở cơ quan, tổ chức ở Việt Nam.

Hai là, hợp tác chiến lược Việt Nam – LHQ cần theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, các thách thức an ninh phi truyền thống, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Ba là, Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Bốn là, cần tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng vì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thứ năm là, cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN-LHQ.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với LHQ đóng vai trò trung tâm, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tinh thần đoàn kết, hợp tác trong bối cảnh tình hình an ninh-chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường.

Khẳng định ASEAN có vai trò chiến lược đối với LHQ, Tổng Thư ký Guterres nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác ASEAN - LHQ và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, cũng như các nỗ lực của khối trong việc duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết các vấn đề khu vực; duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS).