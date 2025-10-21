Liên Hợp Quốc đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về trung tâm đào tạo chống tội phạm mạng

TPO - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng và hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam về thành lập trung tâm đào tạo chống tội phạm mạng khu vực.

Chiều 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp bà Ghada Waly - Phó Tổng Thư ký LHQ, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC) kiêm Giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna (UNOV) nhân chuyến công tác, tham dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp bà Ghada Waly - Phó Tổng Thư ký LHQ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ủng hộ, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực và đánh giá cao vai trò của LHQ nói chung và UNODC nói riêng trong hỗ trợ các quốc gia phòng chống các loại tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền, mua bán người…

Đánh giá hai bên đã hợp tác tốt trong thời gian qua, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đi vào chiều sâu với những dự án, hoạt động hợp tác cụ thể.

Phó Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và tham gia tích cực của UNODC trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Lễ mở ký Công ước quốc tế chống tội phạm mạng, nhấn mạnh Việt Nam mong muốn UNODC tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc thúc đẩy việc ký kết Công ước, góp phần sớm đưa Công ước có hiệu lực.

Phó Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam ủng hộ và xem xét tích cực việc tham gia các chương trình của UNODC nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc phê chuẩn và thực thi Công ước trên thực tế như sáng kiến về việc thành lập một trung tâm về nâng cao năng lực an ninh mạng tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng chống ma tuý, trong khuôn khổ song phương cũng như khu vực, tiểu khu vực, trong đó tiêu biểu là trong khuôn khổ hợp tác Mekong và đề nghị UNODC tìm hiểu khả năng hỗ trợ các bộ, ngành Việt Nam trong triển khai thực hiện các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy.

Phó Tổng Thư ký LHQ đánh giá cao cam kết mạnh mẽ và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, tội phạm ma túy, rửa tiền, mua bán người…Bà hoan nghênh Việt Nam đã đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lễ mở ký.

Bà Ghada Waly cho biết sau lễ mở ký, UNODC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy các nước phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực, đi vào thực thi hiệu quả. Bà Ghada Waly cũng hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam thành lập trung tâm đào tạo khu vực về tội phạm mạng và khẳng định cam kết của UNODC trong hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong việc thành lập và vận hành trung tâm.

Bà Ghada Waly khẳng định UNODC sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác với Việt Nam cũng như các nước trong khu vực về phòng, chống tội phạm, tăng cường hiệu quả triển khai các thoả thuận, sáng kiến đã có và sẵn sàng xem xét xây dựng, tham gia các chiến lược, thoả thuận, sáng kiến mới phù hợp.