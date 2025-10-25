Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh ba thông điệp của Công ước Hà Nội

TPO - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương. Công ước gửi đi ba thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài với thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ mở ký. Ảnh: Như Ý

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Lễ mở ký thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và cam kết chung của các quốc gia cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, nơi các quốc gia vượt qua khác biệt, sẵn sàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hoà bình, an ninh, ổn định và phát triển.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ số, các hoạt động tội phạm mạng đang gia tăng nhanh chóng về quy mô, mức độ và hậu quả. Tội phạm mạng trở thành thách thức trực diện đối với an ninh, phát triển của mỗi quốc gia và đời sống hạnh phúc của mỗi người dân trong thời đại số.

Các vụ tấn công mạng, lấy cắp dữ liệu, thao túng thông tin, xâm nhập hạ tầng thiết yếu diễn ra ngày càng tinh vi và có tổ chức, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm. Thông tin cá nhân và an toàn của người dân đang bị xâm phạm nghiêm trọng, trong đó trẻ em và phụ nữ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ không gian mạng không chỉ là yêu cầu của thời đại mà còn là điều kiện tiên quyết để các quốc gia phát triển nhanh, bền vững, góp phần củng cố hoà bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Công ước Hà Nội gửi đi ba thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới:

Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự bảo đảm an toàn an ninh trên không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thứ hai, đề cao tinh thần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau bởi chỉ khi cùng hợp, nâng cao năng lực chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững.

Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao cả nhất của mọi nỗ lực là vì người dân. Để công nghệ phục vụ đời sống, phát triển mang lại cơ hội cho tất cả và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Chủ tịch nước chia sẻ, với Việt Nam, lễ mở ký Công ước không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

“Hơn 5 năm qua, Việt Nam luôn đồng hành cùng tiến trình đàm phán Công ước này. Chúng tôi tự hào khi Hà Nội - Thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, được lựa chọn là nơi khởi đầu, kiến tạo không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy." - Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch nước cho rằng để Công ước thực sự đi vào cuộc sống không chỉ cần ý chí chính trị mà cả nguồn lực để thực thi. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực của các quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, ổn định.

“Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Như Ý

Bà Ghada Waly - Phó Tổng Thư ký LHQ, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC) kiêm Giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna (UNOV), phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Như Ý

Hà Nội là hiện thân của tinh thần thời đại số

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký LHQ António Guterres cảm ơn Việt Nam đã đăng cai tổ chức lễ ký kết này và "đóng vai trò tiên phong trong việc đưa chúng ta lại gần nhau hơn”.

"Lần trước, khi tôi đến thăm đất nước đáng tự hào này vào năm 2022, tôi ấn tượng với tương lai đầy hứa hẹn và vai trò quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu. Điều đó khiến Hà Nội trở thành nơi lý tưởng cho khoảnh khắc này. Đây là thành phố hiện thân cho tinh thần của thời đại số – đổi mới, năng lực và kết nối." - Tổng Thư ký LHQ António Guterres

Tổng Thư ký nhấn mạnh, mọi người trên thế giới đang sống trong thời đại công nghệ thay đổi phi thường. Thời đại số đã thu hẹp khoảng cách giữa con người và các quốc gia, mở rộng rất nhiều cơ hội, nhưng mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều có mặt trái. Trong những năm qua, không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm, mang lại cho chúng phạm vi hoạt động chưa từng có.

Mỗi ngày đều có những vụ lừa đảo tinh vi nhằm vào các gia đình, cướp đi sinh kế và rút hàng tỷ đô la khỏi nền kinh tế của thế giới. Những tư liệu lạm dụng tình dục trẻ em kinh hoàng để lại những tổn thương suốt đời.

Dòng tiền bất hợp pháp, được che giấu thông qua tiền điện tử và các giao dịch kỹ thuật số đã và đang tài trợ cho hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và khủng bố. Các doanh nghiệp, bệnh viện và sân bay bị tê liệt bởi các cuộc tấn công mạng.

Thiệt hại không chỉ về tài chính, mà còn làm xói mòn niềm tin vào các thể chế, làm suy yếu pháp quyền và gây ra những tác hại trong thế giới thực.

Tổng Thư ký cho rằng một lỗ hổng ở bất kỳ đâu cũng có thể gây nguy hiểm cho con người và các tổ chức ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao thế giới cần một phản ứng mạnh mẽ, tập thể và toàn cầu.

Cho đến nay, thế giới vẫn thiếu một khuôn khổ pháp lý chung để thống nhất các nỗ lực chung.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và đại diện các quốc gia ký kết Công ước.

Ảnh: Như Ý

Ông khẳng định, Công ước về Tội phạm mạng của LHQ là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng. Công ước cũng là minh chứng cho sức mạnh liên tục của chủ nghĩa đa phương trong việc đưa ra các giải pháp.

Tổng Thư ký cho biết, Công ước mang lại một số đột phá lớn, quan trọng nhất là việc chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới.

Điều này từ lâu đã là một trở ngại lớn đối với công lý, khi thủ phạm ở một quốc gia, nạn nhân ở một quốc gia khác, và dữ liệu được lưu trữ ở một quốc gia thứ ba. Công ước cung cấp một lộ trình rõ ràng để các nhà điều tra và công tố viên vượt qua rào cản này.

Đây cũng là một chiến thắng cho các nạn nhân của lạm dụng trực tuyến. Lần đầu tiên việc phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận bị coi là một tội hình sự.

Công ước cũng khuyến khích triển khai các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nạn nhân, bao gồm việc tiếp cận phục hồi, bồi thường và xóa bỏ nội dung bất hợp pháp.

Tổng Thư ký khẳng định, Lễ ký kết hôm nay là một cột mốc quan trọng trong hành trình chung của chúng ta hướng tới một thế giới số an toàn hơn.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Ông cho biết, sức mạnh thực sự của Công ước sẽ nằm ở việc biến chữ ký thành hành động cụ thể. Công ước phải được phê chuẩn và có hiệu lực ngay lập tức. Công ước phải được thực hiện một cách hiệu quả và đầy đủ. Nó phải được thực hiện mỗi ngày, bởi tất cả các bên.