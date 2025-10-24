Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đặc biệt chúc mừng Việt Nam đăng cai sự kiện có ý nghĩa lịch sử

TPO - Chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhật Minh

Trong không khí thân tình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sang dự Lễ mở ký Công ước.

Thủ tướng nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trực tiếp cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Lào tham dự sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Lào đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, cũng như Chương trình Quốc gia về khắc phục khó khăn kinh tế - tài chính và phòng, chống ma túy; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao đổi về hợp tác song phương. Ảnh: Nhật Minh

Trao đổi về quan hệ hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian qua.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi tại các cuộc làm việc song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai đảng, hai nước. Trong năm 2025, nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Kim ngạch thương mại song phương trong 9 tháng đầu năm nay đạt 2,4 tỷ USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.

Phối hợp chặt chẽ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng khi sang dự Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đạt được khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó với các hành vi tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đặc biệt chúc mừng Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này, với tên gọi “Công ước Hà Nội” gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, góp phần quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith xem trưng bày ảnh về quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Ảnh: Nhật Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí với những đánh giá, chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả tốt đẹp đạt được trong hợp tác song phương trong thời gian qua, có nhiều điểm sáng, trong đó có nhiều dự án quan trọng được hoàn thành và sẽ hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong những năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vừa qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc hai bên tăng cường, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm giữa hai nước, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quan trọng và thiết thực kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của hai đảng, hai nước trong thời gian tới.