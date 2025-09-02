Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm nhận rõ tình yêu nước nồng nàn của người Việt

TPO - Trong cuộc hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết đồng chí coi những thành tựu trong 80 năm qua của Việt Nam là thành tựu chung của hai nước; chia sẻ đã cảm nhận rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam khi tận mắt chứng kiến không khí sôi động, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam trong những ngày qua.

Sáng 2/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp đồng chí sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 – sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước. Việc Lào cử đoàn chiến sỹ quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành cùng quân và dân Việt Nam là sự cổ vũ to lớn đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt sự nghiệp cách mạng, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sâu sắc sự hỗ trợ quý báu đó từ những năm kháng chiến đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận “Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước, đồng thời tưởng nhớ và tri ân hàng vạn chiến sỹ, thanh niên xung phong Việt – Lào đã cống hiến, hy sinh trên tuyến đường huyền thoại này, vừa góp phần khẳng định tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ mai sau.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nồng nhiệt chúc mừng sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; khẳng định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là nguồn động lực to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Lào, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng, đấu tranh vì hòa bình của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Đồng chí cho biết, hòa chung không khí phấn khởi của nhân dân Việt Nam, Lào đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Lào.

Đồng chí Thongloun Sisoulith chúc mừng và nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt 95 năm qua và đặc biệt 80 năm xây dựng đất nước, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, nổi bật và toàn diện về đổi mới, ổn định chính trị, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, mở rộng quan hệ đối ngoại, vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới; cho đây là bài học quý báu để Lào nỗ lực phấn đấu, phát triển và xây dựng đất nước.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trong đó nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng, hướng tới Đại hội của mỗi Đảng vào đầu năm 2026; hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuẩn bị Đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tin cậy, chân thành và thẳng thắn về định hướng, biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước cần tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau vượt qua các khó khăn, thách thức.

Bên cạnh tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá về hợp tác kinh tế cho tương xứng với quan hệ chính trị, đẩy mạnh nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều, tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế trong đó tập trung triển khai các dự án hợp tác chiến lược, tạo xung lực mới mở ra giai đoạn hợp tác mới hiệu quả, thiết thực vì lợi ích của hai nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ tầng… đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai nước cũng đang phối hợp triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, góp phần đưa quan hệ kinh tế - thương mại phát triển bền vững, gắn kết hơn với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp lập trường, mở rộng hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh, phục vụ phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước. Trên nền tảng truyền thống quý báu, hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong tiến trình hội nhập quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.