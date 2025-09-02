Báo chí quốc tế viết về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

TPO - Hàng loạt hãng thông tấn và tờ báo lớn trên thế giới đưa tin về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhấn mạnh quy mô hoành tráng của buổi lễ, không khí rợp sắc đỏ và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, cũng như những thành tựu về công nghiệp quốc phòng của đất nước.

Bài viết của hãng thông tấn Cuba Plensa Latina nhấn mạnh, bất chấp thời tiết thất thường, hàng chục nghìn người Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung dọc các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội nhiều giờ trước khi diễn ra lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Khoảng 40.000 quân nhân và các khối quần chúng tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố khai sinh "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" năm 1945. Ngoài ra, khoảng 400 quân nhân của các lực lượng vũ trang Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia cũng tham gia diễu binh.

Bài báo trên trang France 24 của Pháp viết về những lá cờ đỏ tung bay trong niềm tự hào dân tộc, những đoàn người yêu nước Việt Nam diễu hành qua các con phố Thủ đô.

Xe tăng, máy bay không người lái và các khẩu đội tên lửa di chuyển trên đường phố trong khi trực thăng và máy bay bay lượn phía trên những người dân cuồng nhiệt, hàng ngàn người đã cắm trại qua đêm trên vỉa hè chờ đợi để được trực tiếp cảm nhận không khí hào hùng trong những ngày kỷ niệm lịch sử.

Các hệ thống vũ khí, khí tài của Việt Nam được phô diễn trong lễ kỷ niệm. Ảnh: TPO

Bài viết nhấn mạnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm, trước sự chứng kiến ​​của lãnh đạo và quan chức cấp cao các nước, gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia và Cuba…

Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia và Nga diễu binh cùng các khối quân nhân Việt Nam trong lễ kỷ niệm kéo dài 2 giờ đồng hồ, khởi đầu bằng màn biểu diễn của phi đội trực thăng mang theo quốc kỳ và lá cờ búa liềm trên bầu trời thủ đô.

Bài viết nhấn mạnh, lễ kỷ niệm phá vỡ kỷ lục 30.000 người tham dự lễ chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4.

Tại Hà Nội, hơn 16.000 quân nhân đã hợp luyện trong nhiều tuần trước thềm Quốc khánh.

“Cảnh tượng này đã thu hút đám đông cắm trại qua đêm để được ngắm nhìn những người lính làm động tác tay hình trái tim và những cử chỉ nhẹ nhàng khác trong cuộc duyệt binh thôi thúc niềm tự hào về Đảng Cộng sản”, Bloomberg bình luận.

Bài viết của Bloomberg nhấn mạnh rằng lễ kỷ niệm cho thấy lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đang nỗ lực tiến tới tự chủ.

Bài viết điểm những vũ khí mới mà Việt Nam phô diễn trong dịp này, bao gồm các máy bay không người lái, tên lửa hành trình và xe phòng không do Viettel và các đơn vị trong nước khác sản xuất.

Bloomberg cho rằng những vũ khí khí tài này cho thấy kết quả ban đầu trong nỗ lực của Việt Nam nhằm làm mới kho vũ khí và đạt được sự tự chủ.

Bài viết đánh giá, Viettel đã trở thành đơn vị đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực thúc đẩy công nghiệp quốc phòng. Nhân dịp này, Viettel trưng bày hàng chục hệ thống gắn mác "Sản xuất tại Việt Nam. Sản xuất bởi Viettel", từ pháo tự hành và hệ thống thông tin liên lạc chiến trường đến radar và vũ khí phòng không.

“Tôi rất phấn khởi và đặc biệt tự hào vì Việt Nam đã chế tạo được hệ thống pháo binh của riêng mình, điều chưa từng có trước đây”, ông Đỗ Mạnh Thắng, kỹ sư của Tập đoàn Viettel, chia sẻ với Bloomberg về thiết kế lựu pháo.

Một trong những hệ thống chủ chốt khác của công ty là tổ hợp tên lửa đất đối không có thể tấn công đồng thời hai mục tiêu. Viettel cũng đang sản xuất hệ thống phòng thủ bờ biển di động, kết nối tới 8 bệ phóng được trang bị tên lửa chống hạm Sông Hồng, có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 80km.

Theo bài viết, một điểm sáng khác trong sản xuất trong nước là máy bay không người lái.

Tập ​​đoàn CT của Việt Nam đã trưng bày một thiết kế máy bay không người lái nguyên mẫu tại triển lãm quốc phòng năm ngoái, gần đây ký biên bản ghi nhớ để xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái hợp tác với một công ty công nghệ Hàn Quốc.

AP có bài viết và loạt ảnh về những ban công tràn ngập sắc đỏ quốc kỳ ở Hà Nội để chào mừng Quốc khánh Việt Nam.

Hình ảnh về những phố phường rợp cờ đỏ ở Hà Nội trên AP

Theo bài viết, trong nhiều ngày trước khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khác biệt của những ngôi nhà dọc theo các con phố phai nhạt vì hình ảnh nổi bật của những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Một số lá cờ được treo gọn gàng, số khác được treo vào cán hoặc dán lên tường. Trên nhiều ban công, các gia đình tụ tập xem diễn tập diễu binh diễu hành…Hàng loạt lá cờ đỏ trải dài khắp thành phố kết nối những ban công cũ và những tòa tháp mới trong một lễ kỷ niệm quy mô lớn”, bài viết mô tả.

Bài viết mô tả hình ảnh đông đảo người dân Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng, dán sticker cùng màu lên trán và má, tập trung trên nhiều tuyến phố từ những ngày các đơn vị diễn tập cho đến lễ kỷ niệm chính thức.

Các hãng thông tấn và trang tin của nhiều quốc gia khác cũng đăng tin bài về sự kiện quan trọng của Việt Nam, như Xinhua, Reuters, Vientiane Times…