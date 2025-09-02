Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Bình Giang

TPO - Thay mặt Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Marco Rubio gửi lời chúc mừng chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

gen-o-mua-1628.jpg
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

“Hoa Kỳ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm của người dân Việt Nam và những bước tiến mà các bạn đã đạt được. Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc, trở thành một đối tác không thể thiếu trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và là một nước đi đầu trong việc ứng phó với các thách thức chung toàn cầu”, Ngoại trưởng Rubio nói.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Ngoại trưởng Rubio khẳng định, Hoa Kỳ tự hào về những tiến triển mà hai nước đã cùng nhau đạt được trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, qua đó củng cố hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục, cũng như trong việc ứng phó các thách thức khu vực, bao gồm an ninh hàng hải và tội phạm xuyên quốc gia.

“Nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử này, chúng tôi tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho người dân Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, ông nói.

“Nhân ngày đặc biệt này, tôi xin gửi lời chúc nồng nhiệt nhất tới người dân Việt Nam. Xin chúc các bạn có một lễ kỷ niệm vui và một năm thịnh vượng phía trước”, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

