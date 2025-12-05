Ông Nguyễn Khắc Hà tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Ngày 5/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội có sự tham dự của ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng 388 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc và tôn giáo trong tỉnh.

Theo báo cáo của Đại hội, nhiệm kỳ qua, các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, MTTQ tỉnh đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” hoàn thành trước tiến độ 6 tháng, huy động hơn 120 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công, hỗ trợ xóa 2.971 căn nhà tạm cho hộ nghèo. Từ Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn xã hội hóa, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa gần 1.000 căn nhà Đại đoàn kết và trao hơn 150.000 suất quà cho người dân khó khăn.

Ông Hoàng Công Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, MTTQ các cấp đã kịp thời triển khai công tác cứu trợ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng tuyến đầu để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị thiệt hại. Đến nay, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hàng nghìn tấn hàng hóa và khoảng 350 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Công Thủy đề nghị trong nhiệm kỳ mới, MTTQ tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc. Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới”.

"MTTQ tỉnh Khánh Hòa cần nhân rộng các mô hình đặc thù gắn với thế mạnh địa phương như: Đoàn kết - Ngư dân vươn khơi bám biển, giữ gìn trật tự du lịch - dịch vụ, bảo vệ môi trường biển và phong trào Bình dân học vụ số".

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành khẳng định, MTTQ tỉnh phải là cầu nối tin cậy giữa nhân dân và chính quyền, là điểm tựa để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, minh bạch.

"MTTQ tỉnh cần thực sự trở thành ngôi nhà chung để nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Đồng thời là nơi tập hợp, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần đoàn kết của toàn xã hội", ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu MTTQ tỉnh thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, coi nhân dân là trung tâm của quá trình phát triển. Công tác giám sát phải thực chất, tập trung đôn đốc việc thực hiện chính sách và lắng nghe phản hồi của người thụ hưởng để kịp thời điều chỉnh bất cập. Bên cạnh đó phải xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận tận tâm, chuyên nghiệp, trách nhiệm với dân.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ Khánh Hòa 35 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Đại hội đã hiệp thương cử 116/119 đại biểu (khuyết 3 đại biểu) tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 7/9 thành viên (khuyết 2 thành viên).

Ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2024-2029 tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu (gồm 15 đại biểu và 2 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2030.