Hiệp thương cử 164 người vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

TPO - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân nên MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu, chú ý vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, “lấy dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực của đổi mới”.

Ngày 29/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng lãnh đạo các ban thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hơn 600 đại biểu.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trình bày tại Đại hội, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, thời gian qua, đặc biệt giai đoạn 2024-2025, công tác Mặt trận đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động đạt kết quả cao.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đồng loạt 100% khu dân cư. Công tác an sinh xã hội tạo dấu ấn mạnh mẽ khi toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa 14.780 nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm trước 12 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

Hoạt động cứu trợ, chăm lo tết cho người nghèo, hỗ trợ hộ khó khăn được triển khai hiệu quả, với trên 1 triệu suất quà, tổng trị giá trên 529 tỷ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được làm mới bằng nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, diễn đàn sáng tạo khởi nghiệp, ngày hội công nhân... mang lại sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Toàn cảnh Đại hội.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Trong 2 năm, MTTQ các cấp tổ chức 1.372 cuộc giám sát, tham gia 509 cuộc phản biện và góp ý vào hơn 2.000 văn bản. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân...

“MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tựu nổi bật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trình bày trước Đại hội.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cũng gợi mở 5 nội dung để Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, vận dụng triển khai như: chú ý vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát huy giá trị của vùng đất lịch sử giàu truyền thống cách mạng để toàn dân đoàn kết trong một khối thống nhất cùng “đồng lòng - đồng thuận - đồng hành”, xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững; “lấy dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực của đổi mới”. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những nội dung, lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân với tinh thần “rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả”.

Đổi mới các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thực chất, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao tặng Đại hội lẵng hoa và bức ảnh biểu tượng vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hỗ trợ hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong bối cảnh quy mô xã, phường, thôn, tổ đã được mở rộng. Mặt trận phải tạo được sự thay đổi thực chất trong nhiệm kỳ này để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.