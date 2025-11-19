Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lạng Sơn thông tin về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2025-2030

Quốc Nam

TPO - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI sẽ diễn ra trong 2 ngày 25-26/11 với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển có sự tham gia của khoảng 440 đại biểu.

Chiều 19/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh cùng loạt Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đang được triển khai đồng bộ, bài bản.

tp-quocnam-2.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn thông tin về chương trình đại hội. Ảnh: Quốc Nam.

Đại hội MTTQ tỉnh Lạng Sơn sẽ được tổ chức trong 2 ngày 25-26/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với khoảng 440 đại biểu tham dự, gồm 300 đại biểu chính thức và gần 140 đại biểu khách mời.

Với chủ đề Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển, đại hội sẽ đánh giá kết quả và những chỉ tiêu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời xác định 16 chỉ tiêu cụ thể, 03 nhiệm vụ đột phá để thực hiện 07 chương trình phối hợp và thống nhất hành động nhiệm kỳ 2025-2030. Từng chương trình hành động được xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện cụ thể.

Theo ông Tùng, mục tiêu Báo cáo chính trị của Đại hội là nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; chung sức xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Để Đại hội MTTQ tỉnh Lạng Sơn diễn ra thành công, công tác chỉ đạo từ tỉnh tới cơ sở được thiết lập thống nhất, bảo đảm đại hội các cấp diễn ra đúng tiến độ, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và hướng dẫn của Trung ương.

tp-quocnam-1.jpg
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quốc Nam,

Cùng với đó, Đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển. Dự kiến, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI có 120 thành viên, tăng so với nhiệm kỳ trước do điều chỉnh địa giới hành chính. Ban Thường trực dự kiến gồm 9 người, trong đó Chủ tịch là Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch gồm đại diện các đoàn thể và các lĩnh vực trong công tác mặt trận.

Song song với Đại hội MTTQ, trong tháng 12.2025, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh sẽ tổ chức đại hội. Dự kiến, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn sẽ tổ chức Đại hội trong hai ngày 2-3/12 với số lượng khoảng 200 đại biểu tham dự.

Hiện tại, công tác văn kiện và nhân sự của từng tổ chức được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo cơ cấu hợp lý và đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động trong tình hình mới.

Quốc Nam
#Lạng Sơn #Đại hội MTTQ #Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc #ông Nguyễn Hoàng Tùng #MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

